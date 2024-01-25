عبير صبري تنشر كواليس العرض الخاص لـ "ليلة العيد" (صور)

نشرت الفنانة عبير صبري عدد من الصور برفقة الفنانة يسرا وفنانين آخرين خلال حضورها العرض الخاص لفيلم ليلة العيد، حيث ظهرت عبير بإطلالة بسيطة ومميزة.

فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا

واحتفلت يسرا وعدد من نجوم فيلم ليلة العيد بالعرض الخاص للفيلم الجديد خلال الساعات الماضية بإحدى السينمات الكبرى رفقة صناع العمل وعدد من الأصدقاء، تمهيدًا للانطلاق الرسمي للفيلم الذي بدأ في العاشرة من صباح اليوم الخميس.

فاصيل فيلم "ليلة العيد"

"ليلة العيد" تدور أحداثه في يوم واحد ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبدالغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

يشهد الأسبوع الأخير من شهر يناير انتعاشة سينمائية كبيرة بالتزامن مع انطلاق موسم إجازة منتصف العام الدراسي. وتشمل قائمة أفلام موسم إجازة منتصف العام الدراسي أفلامًا جديدة مثل فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية "مخاصماك" والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وفيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي، بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا.