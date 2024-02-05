انتهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من وضع الخريطة الدرامية للموسم الدرامي القادم والذي يشهد تنوعا مميزا، وخلال التقرير التالي نرصد ملامح القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2024.. الأبطال والصناع وشركات الإنتاج.

القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2024

تشهد القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2024 وجود مجموعة كبيرة من النجوم والصناع بالإضافة إلى انتشار أعمال الـ15 حلقة ونقدم أبرز تفاصيل الأعمال المشاركة والأبطال والصناع.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

مسلسل «الحشاشين» بطولة النجم الكبير كريم عبدالعزيز وفتحى عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.

تأليف: عبدالرحيم كمال

إخراج: بيتر ميمي.

إنتاج: شركة سينرجي.

مسلسل "الكبير أوى 8"

وضمن مسلسلات رمضان 2024 يتواجد مسلسل “الكبير أوي 8” بطولة النجم أحمد مكي ورحمة أحمد وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل وحسين حجاج ومصطفى غريب.

إخراج: أحمد الجندي

تأليف ورشة كتابة بإشراف أحمد الجندي

إنتاج: سينرجي

أحمد العوضى يقدم حق عرب

يقدم الفنان أحمد العوضي مسلسل «حق عرب» بمشاركة رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر.

تأليف: محمود حمدان

إخراج: إسماعيل فاروق

إنتاج سينرجي

مليحة يدعم القضية الفلسطينية

تضم قائمة مسلسلات رمضان 2024 مسلسل مليحة الذي يدعم القضية الفلسطينية من بطولة ميرفت أمين وماجدة زكي ومحمد دياب وأشرف زكي وحنان سليمان.

تأليف: رشا عزت

إخراج: عمرو عرفة

إنتاج: شركة DS+

يحيى الفخرانى فى عتبات البهجة

يعود الفنان الكبير يحيى الفخراني للموسم الرمضان بمسلسل «عتبات البهجة» ويشارك في المسلسل جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عزالعرب، علاء مرسي.

تأليف:

عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد

معالجة درامية لـ مدحت العدل

إخراج: مجدي أبوعميرة

إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل

مسار إجبارى رهان الشباب

تقدم الشركة المتحدة مسلسل "مسار إجباري" من بطولة عصام عمر وأحمد داش وعدد كبير من الشباب والنجوم الكبار منهم الفنانة صابرين.

تأليف: باهر دويدار

إخراج: نادين خان

إنتاج: المتحدة للإنتاج السينمائي والفني

ألف ليلة وليلة" لياسر جلال

تقدم المتحدة هذا العام مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال وياسمين رئيس، ونور ووليد فواز، سامي مغاورى.

تأليف: أنور عبدالمغيث

إخراج: إسلام خيرى

إنتاج: شركتى ميديا هب "سعدى- جوهر" وأروما استديوز

غادة عبدالرازق فى "صيد العقارب"

تعود النجمة الكبيرة غادة عبدالرازق بمسلسل "صيد العقارب" بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر ونخبة من النجوم.

تأليف: باهر دويدار

إخراج أحمد حسن

إنتاج: فينومينا.

نيللى كريم فى فراولة

مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم، ويشارك فيه شيماء سيف، صدقي صخر، علا رشدي، أحمد فهيم، حجاج عبد العظيم، توني ماهر وجيلان علاء.

تأليف: محمد سليمان عبدالمالك

إخراج: محمد علي

إنتاج: سكاي ليمت

بابا جه بطولة أكرم حسنى

النجم أكرم حسني يقدم خلال رمضان مسلسلا باسم "بابا جه" بطولة سما إبراهيم ونسرين أمين وعدد من النجوم.

تأليف: وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين

إخراج: خالد مرعي

إنتاج: ميديا هب (سعدي – جوهر)

روجينا فى "سر إلهى"

النجمة روجينا تقدم مسلسلها الجديد "سر إلهي" بطولة أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم.

تأليف: أمين جمال

إخراج: رءوف عبدالعزيز

إنتاج: كودكس

"إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوى

النجم الكبير خالد النبوي يقدم خلال رمضان القادم مسلسل "إمبراطورية ميم"

تأليف: عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس

سيناريو وحوار: محمد سليمان عبدالمالك

إخراج: محمد سلامة

إنتاج: إنتاج شركة أروما

أمير كرارة فى بيت الرفاعى

النجم أمير كرارة يقدم مسلسل يحمل دراما شعبية اجتماعية باسم "بيت الرفاعي" والمسلسل يشارك في بطولته ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين.

تأليف: بيتر ميمي

إخراج: أحمد نادر

إنتاج: سينرجي

مصطفى شعبان فى "المعلم"

النجم مصطفى شعبان يقدم عملا مميزا هذا العام باسم "المعلم" بطولة، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم.

تأليف: محمد الشواف

إخراج مرقس عادل

إنتاج: سينرجي

"صدفة" بطولة ريهام حجاج

مسلسل "صدفة" بطولة الفنانة ريهام حجاج بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم خالد الصاوي، وفراس سعيد، وسلوى خطاب، ونور إيهاب، وعصام السقا، وعبير منير، ورحاب الجمل، وتامر يسري.

تأليف: أيمن سلامة

إخراج: سامح عبد العزيز

إنتاج فانتدج

آسر ياسين فى بدون سابق إنذار

الفنان آسر ياسين يقدم هذا العام مسلسلًا باسم "بدون سابق إنذار" بطولة عائشة بن أحمد، ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وعدد من النجوم.

تأليف: ألمى كفارنة

إخراج: هاني خليفة

إنتاج: بلو بي

ياسمين صبرى فى "رحيل"

الفنانة ياسمين صبري تقدم مسلسلها الجديد "رحيل" وجار اختيار باقي أبطال المسلسل الجديد

تأليف: محمد عبدالمعطي

إخراج: إبراهيم فخر

إنتاج: فينومينا

لحظة غضب على WATCH IT

تقدم منصة WATCH IT مسلسلا جديدا خلال رمضان القادم باسم "لحظة غضب" من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين.

تأليف: مهاب طارق

إخراج عبدالعزيز النجار

إنتاج: WATCH IT وتي فيجن