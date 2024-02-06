مسلسلات رمضان 2024.. كريم عبدالعزيز وميرنا نور الدين يروجان لـ"الحشاشين"

يشارك في الموسم الرمضاني الجديد عدد كبير من نجوم الفن بأعمالهم المميزة، ولعل أبرز هذه النوعية من الأعمال مسلسل الحشاشين، وهو العمل الذي يلعب بطولته النجم كريم عبدالعزيز والفنانة ميرنا نور الدين.

كريم عبدالعزيز ودعوات جمهوره بنجاح الحشاشين

ونشر الثنائي عبر حساباتهما المختلفة على السوشيال ميديا عدة صور من مشاركتهم في العمل وعلق "كريم" على الصور: "حسن الصباح .. رمضان 2024 .. على خير يارب"، وسط العديد من التعليقات المحبة لكريم عبدالعزيز من قبل جمهوره، الذي تمنى نجاح العمل.

فيما نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورتها برفقة كريم عبدالعزيز من أحداث العمل وعلقت عليها: "توكلنا علي الله الحشاشين رمضان٢٠٢٤" ، وسط تعليقات تمنت لميرنا النجاح في تقديم شخصيتها بشكل جيد خلال العمل .

وتقوم قصة "الحشاشين" على الفنان كريم عبدالعزيز، وهو أحد الشخصيات الرئيسية في المسلسل، ويجسد شخصية حسن الصباح، الذي يقرر الانضمام إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، وتتصاعد أحداث المسلسل، والمسلسل مكوّن من 30 حلقة تعرض على مدار شهر رمضان الكريم 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

وروّج المخرج بيتر ميمي للمسلسل من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا:"متبقى 40 يوم تقريبًا على عرض مسلسل الحشاشين، الفرقة اللى رعبت العالم فى القرن الحادى عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر فى التاريخ".

وتابع بيتر ميمي:"المسلسل اتصور في 3 قارات، وآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي".

الحشاشين

الحشاشين

الحشاشين