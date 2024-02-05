الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«فراولة» تتحدى «صائدة العقارب».. وعودة ياسمين صبرى بـ«رحيل»

كواليس مسلسل رحيل
كواليس مسلسل رحيل

يتميز الموسم الدرامى فى رمضان المقبل بوجود عدد كبير من نجمات الفن، اللائى حرصن على اختيار سيناريوهات قوية للمشاركة بها خلال هذا الموسم القوى، الذى ينتظره الجمهور من العام للعام، وسط ترقب كبير.

وتشارك الفنانة نيللى كريم فى سباق دراما رمضان بمسلسلها الجديد «فراولة»، الذى يدور فى إطار الأعمال الكوميدية، ويتكون من ١٥ حلقة فقط، ويضم إلى جانبها عددًا كبيرًا من الفنانين المميزين، مثل: شيماء سيف وصدقى صخر وأحمد فهمى، إلى جانب مجموعة منتقاة من ضيوف الشرف، وهو تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد على، وإنتاج أحمد دسوقى.

وتخوض الفنانة غادة عبدالرازق منافسات رمضان بمسلسل «صيد العقارب»، الذى تدور قصته حول استخراج السم من العقارب للاستخدام الطبى.

وتظهر الفنانة ريهام حجاج فى السباق الرمضانى للعام الثالث تواليًا، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «صدفة»، يشاركها فى بطولته مجموعة من الفنانين الكبار، على رأسهم: خالد الصاوى وشيرين رضا وسلوى خطاب وعصام السقا ورحاب الجمل وفراس سعيد وسليم الترك.

كما تنافس الفنانة روجينا فى موسم رمضان بمسلسل جديد ملىء بالغموض والتشويق، يحمل اسم «سر إلهى»، ويتكون من ١٥ حلقة فقط، ويشاركها بطولته كل من: أحمد مجدى ورنا رئيس ومحمد ثروت ومى سليم ومحمود الحدينى ونهى عابدين وأحمد بدير وميمى جمال ومراد مكرم ومحمود حجازى، علاوة على مريم أشرف زكى، وهو من إخراج رءوف عبدالعزيز.

ويجمع مسلسل «مليحة» النجمتين الكبيرتين ماجدة زكى وميرفت أمين، وهو يتكون من ١٥ حلقة، ويناقش القضية الفلسطينية بشكل مختلف، مع التركيز على ما تعرض له الفلسطينيون من تهجير، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين، مثل: أشرف زكى ومحمد دياب وحنان سليمان، بقيادة المخرج عمرو عرفة، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتعود الفنانة ياسمين صبرى للمشاركة فى دراما رمضان من جديد، من خلال مسلسلها الجديد «رحيل»، الذى يتكون من ١٥ حلقة، من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج إبراهيم فخر.

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