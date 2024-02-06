مسلسلات رمضان 2024..عمرو عرفة يسابق الزمن للانتهاء من تصوير «مليحة» بمدينة الانتاج الإعلامي

يواصل المخرج عمرو عرفة تصوير أحداث مسلسله “مليحة” المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

أماكن تصوير “مليحة”

وعلمت “الدستور”، أن عمرو عرفة انطلق رسميا في تصوير العمل منذ ساعات قليلة، داخل إحدى لوكيشانات مدينة الانتاج الإعلامي، وهو اللوكيشن الذي تم تنفيذه خلال الأيام الماضية، ليكون ملائم لقصة المسلسل الجديد الذي يعد واحدا من الأعمال الداعمة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للقضية الفلسطينية.

تفاصيل المسلسل

تدور أحداث “مليحة” حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لغزة لكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

وتجسد ميرفت أمين خلال أحداث المسلسل دور والدة دياب الذي يجسد دور أحد الشباب الفلسطينين المقيمين بمصر.

كان قد استقر عمرو عرفة على أبطال العمل المشاركين في البطولة، بعد أن انتهى مؤخرًا من معاينة كافة أماكن تصوير المسلسل بالظهير الصحراوي ومدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من شوارع القاهرة ومنطقة القلعة كما سيتم تصوير بعض مشاهد المسلسل بالقرب من معبر رفح، المنتظر أن يشارك بالمسلسل عدد كبير من النجوم العرب والفلسطينين.

يذكر أن “ مليحة ” يعد أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث الحرب على غزة والتي اندلعت منذ السابع من أكتوبر الماضي وتستمر حتى وقتنا هذا بشكل درامي.

القائمة الكاملة لصناع وابطال مسلسل مليحة

وشملت القائمة المبدئية لأبطال ونجوم مسلسل “مليحة” عدد كبير من الفنانين منهم دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، ماجدة زكي، أمير المصري، حنان سليمان، أحمد السعدني وسارة عبد الرحمن وعدد من الوجوه الشابة، من تأليف رشا عزت الجزار.