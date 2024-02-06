مسلسلات رمضان 2024| مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن مسلسل "مليحة" لميرفت أمين ومحمد دياب (خاص)

تعاقد عدد من النجوم على تقديم عمل فني في شهر رمضان المبارك يتحدث عن القضية الفلسطينية مكوّن من 15 حلقة، سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024، ويكون مسلسل "مليحة" داعمًا للقضية الفلسطينة بشكل مختلف، وهو من إنتاج شركة DS+.

العمل الفني "مليحة" سيتحدث عن القضية الفلسطينية وتاريخ الاعتداء الصهيوني على دولة فلسطين، وسيشارك به عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، وذلك حرصًا من الدولة المصرية على دعمها المستمر القضية الفلسطينية اللامتناهي والممتد إلى أبد الآبدين ومنذ فجر التاريخ.

موعد عرض "مليحة" لميرفت أمين

وعلم "الدستور" من مصادره داخل مسلسل "مليحة" عن موعد تقديم العمل الفني مليحة، والذي حدد صنّاعه وأبطاله على أن يكون في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

أبطال مسلسل مليحة

المسلسل الجديد تقدمه الشركة المتحدة عبر شركة DS+ من بطولة الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

تفاصيل مسلسل مليحة

المسلسل، الذي يتكون من 15 حلقة، يعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل، وهو من إنتاج شركة ds، ويتناول عدة تفاصيل حياتية عن القضية الفلسطينية، ليكون هو المسلسل الداعم للقضية خلال أيام شهر رمضان المقبل، والذي يتناول قضية التهجير وخلافه، في إطار دعم الدولة المصرية القضية الفلسطينية.