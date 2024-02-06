الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن مسلسل "مليحة" لميرفت أمين ومحمد دياب (خاص)

ميرفت أمين
ميرفت أمين

تعاقد عدد من النجوم على تقديم عمل فني في شهر رمضان المبارك يتحدث عن القضية الفلسطينية مكوّن من 15 حلقة، سيعرض ضمن الماراثون  الرمضاني المقبل 2024، ويكون مسلسل "مليحة" داعمًا للقضية الفلسطينة بشكل مختلف، وهو من إنتاج شركة DS+.

العمل الفني "مليحة" سيتحدث عن القضية الفلسطينية وتاريخ الاعتداء الصهيوني على دولة فلسطين، وسيشارك به عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، وذلك حرصًا من الدولة المصرية على دعمها المستمر القضية الفلسطينية اللامتناهي والممتد إلى أبد الآبدين ومنذ فجر التاريخ.

موعد عرض "مليحة" لميرفت أمين

وعلم "الدستور" من مصادره داخل مسلسل "مليحة" عن موعد تقديم العمل الفني مليحة، والذي حدد صنّاعه وأبطاله على أن يكون في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

أبطال مسلسل مليحة

المسلسل الجديد تقدمه الشركة المتحدة عبر شركة DS+ من بطولة الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

تفاصيل مسلسل مليحة

المسلسل، الذي يتكون من 15 حلقة، يعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل، وهو من إنتاج شركة ds، ويتناول عدة تفاصيل حياتية عن القضية الفلسطينية، ليكون هو المسلسل الداعم للقضية خلال أيام شهر رمضان المقبل، والذي يتناول قضية التهجير وخلافه، في إطار دعم الدولة المصرية القضية الفلسطينية.

مسلسلات رمضان 2024.. الفلسطينية سيرين بن خاس تنضم لأبطال "مليحة"

مسلسلات رمضان 2024..عمرو عرفة يسابق الزمن للانتهاء من تصوير «مليحة» بمدينة الانتاج الإعلامي

تفاصيل مسلسل مليحة أبطال مسلسل مليحة مسلسل مليحة مليحة موعد عرض مليحة لأشرف وماجدة زكي موعد عرض مليحة

مواد متعلقة

الملل ممنوع.. مسلسلات «الـ15 حلقة» فى رمضان: أحداث مكثفة.. وموضوعات متنوعة

مسلسلات رمضان 2024| رنا رئيس تواصل تصوير مشاهدها في "سر إلهي"

مسلسلات رمضان 2024.. سر تسمية مسلسل "صيد العقارب" بهذا الاسم

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية هنادي مهنا في "عتبات البهجة"

مسلسلات رمضان 2024| عصام عمر شاب يعيش بالحي الشعبي في "مسار إجباري"

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية الفنان مجدي بدر في ألف ليلة وليلة

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية مجدي بدر في صيد العقارب (خاص)

إسلام فوزى لـ"الدستور": التعاون مع "المتحدة" مهم و"فى إيه" سيناقش قضايا مهمة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس