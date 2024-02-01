الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية مجدي بدر في صيد العقارب (خاص)

الفنان مجدي بدر
الفنان مجدي بدر

يخوض الفنان مجدي بدر، السباق الرمضاني 2024 من خلال تعاقده على مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، المكوّن من 15 حلقة فقط، والعمل من تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد حسن.

وأكد بدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه سيشارك بدور جديد ومختلف عليه ولم يقدمه من قبل في عالم الدراما، حيق سيلعب شخصية "محامي طيب"، في مسلسل "صيد العقارب" الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وسيتم عرضه عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل شخصية مجدي بدر في صيد العقارب

وتابع بدر" أن هذا الدور جديد عليه، كما أنه سيكون شخصية محورية ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب، وسيتقابل مع الفنانة غادة عبد الرازق ضمن أحداث العمل الفني، موضحًا: "الأحداث ستوضح من فينا سيلجأ للآخر دون الإفصاح عن باقي التفاصيل"، خاصًة أن شخصيته سيكون رجل طيب.

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل صيد العقارب سيتمني إلى مسلسلات الاجتماعية التشوقية وهو مكوّن من 15 حلقة، ويشارك به عدد من نجوم الفن، ويكون بمثابة عودة البعض منهم إلى عالم الدراما من بينهم الفنانة سيمون التي تشارك فيى بطولته.

مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حوّل شخصية الفنانة غادة عبد الرازق التي ستواجه الكثير من المشكلات بسبب تمردها على المجتمع الذي تعيش فيه، كما أنه ستدخل في عدد من الصراعات مع الفنان رياض الخولي، ويجسد شخصية والدها الفنان أحمد ماهر، ولديها أخ من ذوي القدرات الخاصة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ومسلسل "صيد العقارب" تلعب بطولته الفنانة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، منتج فني مصطفى الغزولي، ومن تأليف باهر دويدار.

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