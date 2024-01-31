خريطة مسلسلات شهر رمضان 2024.. صيد العقارب و الحشاشين أبرزهم

يبحث الكثير عن خريطة مسلسلات شهر رمضان 2024 عبر المنصات الإلكترونية حيث يواصل صناع وأبطال مسلسلات رمضان 2024 تصوير مشاهد أحداث ومشاهد الأعمال الرمضانية على قدم وساق مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

ويشهد موسم دراما رمضان 2024 منافسة قوية وتنوع كبير في نوعية الأعمال المقدمة للجمهور هذا العام لكبار نجوم الفن.

خريطة مسلسلات شهر رمضان 2024

ويرصد الدستور في التقرير التالي خريطة مسلسلات شهر رمضان 2024 في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا وهى كما يلي:-

“ألف ليلة وليلة”

ويخوض النجم ياسر جلال تصوير مشاهد وأحداث مسلسله الجديد “ألف ليلة وليلة” ويشارك في بطولة المسلسل كل من ياسمين رئيس، نور و شيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار، من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى.

“إمبراطورية ميم”

وبدأ صناع مسلسل امبراطورية ميم بطولة خالد النبوي الأيام الماضية تصوير مشاهد وأحداث المسلسل والذي يعد الظهور الأول للنجمة حلا شيحة بعد عوتها من الاعتزال.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من نور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى، وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

“حق عرب”

واستأنف النجم أحمد العوضي تصوير مشاهد مسلسل “حق عرب” الذي يشهد البطولة المطلقة الأولى له في عالم الدراما التلفزيونية وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها الأيام الماضية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من دينا فؤاد، ورياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

“بيت الرفاعي”

ويواصل الفنان أمير كرارة مسلسل “بيت الرفاعي” بداخل مدينة الانتاج الاعلامي في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

المسلسل بطولة كل من ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

فراولة

ويتكون مسلسل فراولة من 15 حلقة فقط حيث تدور أحداثه في إطار من الكوميديا ومن المتوقع عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

المسلسل بطولة مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نيللي كريم، صدقي صخر، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، شيماء سيف، علا رشدي، ودنيا سامي، بالإضافة لنخبة من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، والمخرج المنفذ مروان عبد المنعم.



الكبير أوي 8

انتهى النجم الكبير أحمد مكي من تصوير جزء كبير من مسلسل “الكبير أوي 8” والذي بدأ تصويرة منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن يشهد الموسم الجديد تواجد مجموعة كبيرة من النجوم من ضيوف الشرف على مدار الحلقات، منهم الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ثروت، وعدد كبير من المفاجآت التي تعلن خلال الفترة المقبلة.

المسلسل يشارك في بطولة كل من رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل صدفة

وتعود الفنانة ريهام حجاج لجمهورها من جديد بمسلسل صدفة ويشارك في بطولته عصام السقا، خالد الصاوي، شيرين رضا، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، كما أن العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل سر إلهي

وتخوض النجمة روجينا البطولة المطلقة بمسلسل سر إلهي ويشارك فى بطولته كل من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل الحشاشين

ويعود النجم كريم عبدالعزيز بقوة هذا العام بمسلسل “الحشاشين” والذي يعد الأضخم انتاجيا هذا العام، ويقدم فيه شكل مختلف وجديد عن الأعمال التي قدمها من قبل.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

“صيد العقارب”

وبدأت النجمة غادة عبد الرازق منذ فترة تصوير مسلسلها الجديد "صيد العقارب" وانتهت من 40% من مشاهدها ضمن أحداث العمل الذي يشارك في بطولته كل من رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، ومن تأليف باهر دويدار.

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