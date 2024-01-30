الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية ريهام حجاج في "صدفة"

ريهام حجاج
ريهام حجاج

تعود الفنانة ريهام حجاج من جديد إلى دراما رمضان من خلال مسلسلها "صدفة"، الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2024 ضمن مسلسلات رمضان، وتلعب فيه دور البطولة بصحبة عدد كبير من نجوم الفن، وينتظر الجمهورعرضه.

تفاصيل شخصية ريهام حجاج في صدفة

تجسد الفنانة ريهام حجاج لأول مرة شخصية مدرسة، وهو ما شجعها على قبول السيناريو والدور، خاصًة أنه جديد ومختلف عن سابق أعمالها الفنية، في عالم الدراما، والمدرسة متخصصة في مادة التاريخ وتتعرض للكثير من الأحداث داخل إطار سيناريو المسلسل.

 

القائمة الكاملة لابطال مسلسل صدفة

واستقر صناع مسلسل “صدفة” على القائمة الكاملة لأبطال العمل، بجانب ريهام حجاج وهم: خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل، عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة "فانتدج" حيث انطلق التصوير في الديكور الأساسى للعمل، على أن يتم التنقل بين أماكن التصوير المختلفة الفترة المقبلة.

يعكف السيناريست والكاتب أيمن سلامة على الانتهاء من كتابة حلقات العمل بالتزامن مع تصوير الحلقات الأولى التى تم الانتهاء من التحضير لها، حيث انتهى من كتابة نصف الحلقات حتى الآن.

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا معًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال  في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.

القائمة الكاملة لابطال مسلسل صدفة مسلسل صدفة صدفة تفاصيل شخصية ريهام حجاج في صدفة شخصية ريهام حجاج في صدفة ريهام حجاج مسلسلات رمضان 2024

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل..الجبلاية يكتب "سطور النهاية" لفيتوريا.. وتكليف حازم إمام بوضع الرتوش الأخيرة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى