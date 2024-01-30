مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية ريهام حجاج في "صدفة"

تعود الفنانة ريهام حجاج من جديد إلى دراما رمضان من خلال مسلسلها "صدفة"، الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2024 ضمن مسلسلات رمضان، وتلعب فيه دور البطولة بصحبة عدد كبير من نجوم الفن، وينتظر الجمهورعرضه.

تفاصيل شخصية ريهام حجاج في صدفة

تجسد الفنانة ريهام حجاج لأول مرة شخصية مدرسة، وهو ما شجعها على قبول السيناريو والدور، خاصًة أنه جديد ومختلف عن سابق أعمالها الفنية، في عالم الدراما، والمدرسة متخصصة في مادة التاريخ وتتعرض للكثير من الأحداث داخل إطار سيناريو المسلسل.

القائمة الكاملة لابطال مسلسل صدفة

واستقر صناع مسلسل “صدفة” على القائمة الكاملة لأبطال العمل، بجانب ريهام حجاج وهم: خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل، عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة "فانتدج" حيث انطلق التصوير في الديكور الأساسى للعمل، على أن يتم التنقل بين أماكن التصوير المختلفة الفترة المقبلة.

يعكف السيناريست والكاتب أيمن سلامة على الانتهاء من كتابة حلقات العمل بالتزامن مع تصوير الحلقات الأولى التى تم الانتهاء من التحضير لها، حيث انتهى من كتابة نصف الحلقات حتى الآن.

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا معًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.