"الميراث يغضب الأبناء".. تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل "حدوتة منسية"

حقق مسلسل “حدوتة منسية” من بطولة سوسن بدر، نجاحا كبيرا عبر شاشة قناة cbc.

وتعرض قناة cbc اليوم الثلاثاء، الحلقة الرابعة من مسلسل "حدوتة منسية"، والذى يعرض بالتزامن على منصة watch it وقناة cbc drama.

تفاصيل الحلقة 4 حدوتة منسية

تستعرض الحلقة 4 من مسلسل حدوتة منسية من خلال الفلاش باك، قصة خيرت طوفان وسعاد، وكيف تعرفا، حيث كان يعمل خيرت كسائق عند أحد السيدات الأثرياء في الماضى وكانت تعمل سعاد كخادمة في نفس الفيلا.

كما تشهد الحلقة صراعا بين أبناء سعاد حول الميراث بعد أن قامت ببيع الفيلا والمصنع.

وتعد سعاد أبنائها بأنها ستعطى كل واحد منهم نصيبه حسب الشرع، ولكن بشرط تسديد الديون على المصنع في البداية، لكنها تثير غضبهم برغبتها في الاحتفاظ بنصيب نوح من الميراث، رغم أنه ليس شقيقهم، وبالفعل يتم توزيع الميراث على الأبناء حسب الشرع، ويحصل كل واحد على نصيبه.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل "حدوتة منسية"مكون 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه،

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار إجتماعي عن قصة ارمله تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبناءها.