الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اتهام أحمد العوضى بجريمة قتل فى "حق عرب"

أحمد العوضي
أحمد العوضي

يواصل النجم أحمد العوضي حاليًا تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد حق عرب المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024. 

وخلال أحداث المسلسل يواجه "العوضي" تهمة القتل في جريمة غامضة تدور حولها أحداث الحلقات الأولى من المسلسل، الذي يعد أولى بطولات أحمد العوضي المطلقة في الدراما التليفزيونية. 

ويواصل الكاتب والسيناريست محمود حمدان كتابة الحلقات النهائية من مسلسل "حق عرب" لتسليمها للشركة المنتجة، حيث انتهى مؤخرًا من كتابة ما يقرب من 20 حلقة. 

وعلى قدم وساق، يواصل المخرج إسماعيل فاروق تصوير مشاهد العمل بالديكور الخاص بالمسلسل في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي. 

شخصية أحمد العوضي في حق عرب

ويُجسد الفنان أحمد العوضي دور "عرب"، الذي يسكن في منطقة شعبية ويعمل بمصنع أخشاب، ويتعرض لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، بينما تلعب الفنانة دينا فؤاد التي تجسد دور البطولة النسائية أمام "العوضي" بدور فتاة شعبية تربطها علاقة عاطفية بـ"عرب"، وذلك للمرة الثانية بعد "ضرب نار"، الذي خاض به السباق الرمضاني 2023.

أما الفنانة وفاء عامر فتجسد دور زوجة صاحب مصنع الأخشاب الذي يجسده الفنان رياض الخولي ويعمل به أحمد العوضي ضمن الأحداث، ويتعرض صاحب المصنع لحادث ويقوم "عرب" بإنقاذه، القصة في إطار اجتماعي شعبي ودراما مليئة بالإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك أحمد العوضي البطولة نخبة من نجوم الفن، منهم النجمة دينا فؤاد، والفنان القدير رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة  سينرجى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

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