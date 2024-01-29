الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

فتحي عبد الوهاب ينتهي من 80 ٪ من مشاهده في "الحشاشين"

فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب

يواصل النجم فتحي عبد الوهاب تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل “الحشاشين” المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024. 

وعلمت الدستور أن فتحي عبد الوهاب أوشك على الانتهاء من تصوير دوره في العمل حيث انتهى من 80 ٪ من مشاهده ليتبقي له عدد من المشاهد القليلة لينتهي من تصوير دوره بالكامل. 

ويجسد فتحي عبد الوهاب شخصية نظام الملك، وهو أحد أشهر وزراء السلاجقة، كان وزيرا لألب أرسلان وابنه ملكشاه، لم يكن وزيرًا لامعًا وسياسيًّا ماهرًا فحسب؛ بل كان داعيًا للعلم والأدب محبًّا لهما.

وروج مخرج بيتر ميمي للمسلسل من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب معلقا: " متبقى 40 يوم تقريبا على عرض مسلسل الحشاشين الفرقة اللى رعبت العالم فى القرن الحادى عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر فى التاريخ".

وتابع بيتر ميمي: "المسلسل اتصور في 3 قارات، وآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي".

أبطال وقصة مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

وكان النجم كريم عبد العزيز طرح برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيدًا لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

"الحشاشين" ليسوا أشخاصا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

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