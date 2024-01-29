مسلسلات رمضان 2024.. تطورات في شخصية "العترة" بمسلسل "الكبير أوي"

يواصل الفنان مصطفى غريب تصوير أحداث دوره ضمن الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الكبير أوي 8

وقطع مصطفى غريب شوطا كبيرا في التصوير وعلمت الدستور، أن شخصية العترة التي يقدمها مصطفى غريب ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي ستشهد تطورات كبيرة حيث سيمر بالعديد من المتغيرات التي ستفجر مواقف كوميدية خلال الأحداث كما سيواجه العديد من المصاعب في علاقته بوالده الكبير وزوجته مربوحة.

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي يقدم خلال الموسم الجديد عددًا كبيرًا من الأفكار التي أشرف على كتابتها الفنان أحمد مكي بالتعاون مع المخرج أحمد الجندي، وتم اعتماد عدد من الأفكار التي تحمل مزيدًا من المواقف الكوميدية؛ حيث حرص طاقم العمل على أن يكون الجزء الجديد من الكبير أوي ذا جرعة كوميدية هائلة.

وصور النجم أحمد مكي عددًا من المشاهد بمدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى ديكور العمل الرئيسي "دوار الكبير"، بالإضافة إلى وجود عدد لمشاهد الأفراح والاحتفالات على مدار العمل وتحمل كوميديا هائلة.

ويواصل المخرج أحمد الجندي تصوير حلقات العمل خلال هذه الفترة للانتهاء من تصوير العمل بالكامل قبل حلول شهر رمضان المقبل ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكياج ليكون جاهزا للعرض على الشاشة.

يذكر أن النجم أحمد مكي حقق نجاحا كبيرا بالجزء السابع من مسلسل الكبير أوي وقت عرضه في رمضان الماضي 2023، وشارك فيه مجموعة من النجوم بجانب أحمد مكي أبرزهم رحمة أحمد، محمد سلام، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، كمال أبو رية.

كما شارك في مسلسل الكبير عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد السقا ونور اللبنانية، والعمل من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز ومصطفى صقر.