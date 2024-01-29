الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تطورات في شخصية "العترة" بمسلسل "الكبير أوي"

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي

يواصل الفنان مصطفى غريب تصوير أحداث دوره ضمن الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان  2024. 

مسلسل الكبير أوي 8

وقطع مصطفى غريب شوطا كبيرا في التصوير وعلمت الدستور، أن شخصية العترة التي يقدمها مصطفى غريب ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي ستشهد تطورات كبيرة حيث سيمر بالعديد من المتغيرات التي ستفجر مواقف كوميدية خلال الأحداث كما سيواجه العديد من المصاعب في علاقته بوالده الكبير وزوجته مربوحة. 

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي يقدم خلال الموسم الجديد عددًا كبيرًا من الأفكار التي أشرف على كتابتها الفنان أحمد مكي بالتعاون مع المخرج أحمد الجندي، وتم اعتماد عدد من الأفكار التي تحمل مزيدًا من المواقف الكوميدية؛ حيث حرص طاقم العمل على أن يكون الجزء الجديد من الكبير أوي ذا جرعة كوميدية هائلة.

وصور النجم أحمد مكي عددًا من المشاهد بمدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى ديكور العمل الرئيسي "دوار الكبير"، بالإضافة إلى وجود عدد لمشاهد الأفراح والاحتفالات على مدار العمل وتحمل كوميديا هائلة. 

ويواصل المخرج أحمد الجندي تصوير حلقات العمل خلال هذه الفترة للانتهاء من تصوير العمل بالكامل قبل حلول شهر رمضان المقبل ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكياج ليكون جاهزا للعرض على الشاشة. 

يذكر أن النجم أحمد مكي حقق نجاحا كبيرا بالجزء السابع من مسلسل الكبير أوي  وقت عرضه في رمضان الماضي 2023، وشارك فيه مجموعة من النجوم بجانب أحمد مكي أبرزهم رحمة أحمد، محمد سلام، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، كمال أبو رية.

كما شارك في مسلسل الكبير عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد السقا ونور اللبنانية، والعمل من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز ومصطفى صقر.

مصطفي غريب الفنان الشاب مصطفي غريب مصطفي غريب العترة الكبير اوي الجزء الثامن مسلسلات رمضان 2024 مسلسل الكبير أوي 8

مواد متعلقة

أحمد فهمي : "بين السطور" يطرح الكثير من القضايا الاجتماعية المهمة

صبا مبارك.. إعلامية حياتها مهددة بالمجهول في "بين السطور"

سوسن بدر: سعيدة بردود الأفعال حول "حدوتة منسية" وانتظروا مفاجآت الحلقات المقبلة

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد داش وعصام عمر ينتهيان من مشاهد العباسية فى "مسار إجبارى""

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني.. الحلقة 12

مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل عرض الحلقات الأخيرة وقصته وأبطاله

"المتحدة" تحوِّل موسوعة المستشار بهاء المرى "هكذا ترافع العظماء" إلى مسلسل

دراما رمضان 2024.. ريهام حجاج تواصل تصوير "صدفة"

الأكثر قراءة

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

على عينك يا تاجر.. "منجد" يرشد عن أماكن للتنقيب عن الآثار على "فيسبوك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل