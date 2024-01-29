الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خطايا الماضى تطارد صبا مبارك فى مسلسل "بين السطور"

مسلسل بين السطور
مسلسل بين السطور

بحضورها القوي الذي ينعكس على الشخصية التي تجسدها، تقدم الفنانة صبا مبارك قضايا إنسانية واجتماعية مثيرة للجدل من خلال أحد البرامج التليفزيونية، حيث تجسد شخصية الإعلامية الشهيرة هند سالم، التي يطاردها الماضي بخطايا قديمة، وذلك من خلال أحداث مسلسل بين السطور الذي يُعرض حاليًا على قنوات ON وON drama.

في إطار اجتماعي مغلف بالإثارة والتشويق، وبأداء جذاب وسلس، تقدم صبا شخصية هند سالم كامرأة من لحم ودم، فهي أمام الكاميرا تمثل واجهة إعلامية محترفة ومتمكنة من أدواتها، وفي الكواليس شخصية قوية ومسيطرة على كل من حولها، لكنها بعيداً عن كل هذه الأجواء، هي امرأة تحمل من الضعف بقدر ما تحمل من القوة. بالعودة إلى ماضيها تتكشف لنا الكثير من الحقائق المثيرة للجدل التي لا تختلف كثيراً عن القضايا التي تتناولها هند نفسها في برنامجها.

ففي أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، يطارد هند ماض غامض، يبدو أنه يحمل قصة حب قد انتهت نهاية مؤلمة، ثم زواج قد تعكّر صفوه في بدايته بسبب إجراء هند عملية إجهاض، لكي تحافظ على مصيرها المهني كمذيعة طموحة ما زالت في بداية مشوارها وتريد خلق مكانة مميزة لها، لا تشمل قيامها بدور الأم. فما الذي سيتكشف لاحقاً؟ وهل ما زال الماضي يحمل المزيد من المفاجآت؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث القادمة من المسلسل.

تفاصيل “بين السطور”

“بين السطور” مكون من 30 حلقة وهو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

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