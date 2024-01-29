الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية لسوسن بدر.. أحداث غير متوقعة

حدوتة منسية
حدوتة منسية

يشهد مسلسل حدوتة منسية  للنجم الكبيرة سوسن بدر تطورا كبيرا في الأحداث منذ انطلاق الحلقة الأولى من العمل أول أمس على شاشة قناة cbc وcbc drama ، وخلال هذا التقرير نرصد لكم مواعيد وأحداث الحلقة الثالثة من مسلسل حدوتة منسية على cbc. 

قصة مسلسل حدوتة منسية 

 استطاع مسلسل حدوتة منسية الاستحواذ على اهتمام جمهور ومحلي الدراما العائلية نظرا لموضوع الشيق والمختلف عن علاقة الأسرة الواحدة وتطرقه لموضوع الميراث وعدد من القضايا الأخرى التي تهم كل بيت مصري. 

وحقق مسلسل حدوتة منسية والذي يعرض حاليا على شبكة قنوات cbc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it نجاح بين المهور الذي اشاد بأبطاله وقصة العمل على حد سواء واحتل العمل المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة في مصر ودول الخليج عبر منصة watch it. 

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مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 3

ويعرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 3 علي شاشة التليفزيون عبر قناة CBC الفضائية، بالإضافة لعرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية من السبت إلى الأربعاء في التوقيتات التالية:

  • قناة CBC العامة في الثامنة مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.
  • قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء

وتجيب الحلقة الثالثة من العمل عن عدة تساؤلات منها هل ينجح نوح في الابتعاد عن أسرة سعاد وهل ستكشف سعاد لخيرت طوفان عن سر اخفائها لابنه ساري طوال هذه السنوات. 

ويناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث، وكيف يلعب الماضى دوره فى حياة أبطال المسلسل، حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء، ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال مسلسل حدوتة منسية 

مسلسل "حدوتة منسية" مكون من  30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد عزمى، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

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