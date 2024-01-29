دراما رمضان 2024 | صراع بين أبناء خالد النبوي في" إمبراطورية ميم "

يواصل النجم خالد النبوي وصناع مسلسل" إمبراطورية ميم " والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 تصور العمل تحت قيادة المخرج محمد سلامة.

مسلسلات رمضان 2024

ودخل نجوم مسلسل إمبراطورية ميم معسكر مغلق للانتهاء من تصوير العمل، وفقا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة للمسلسل ورفع المخرج محمد سلامة ساعات التصوير وفقا للمتفق عليه مع نقابة المهن التمثيلية.

وعلمت الدستور أن العمل يتطرق الصراع الأبناء وكيف سيواجه خالد النبوي موجة التحرر والتكنولوجيا والانفتاح على العالم التي تصيب أبناءه.

ويجسد خالد النبوي خلال أحداث مسلسل "امبراطورية ميم" اب ل 6 أبناء هم نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى.

يضم مسلسل إمبراطورية ميم، أكثر من 25 نجم ونجمة، لكل منهم خط درامي اساسي فى الحبكة الدرامية الاجتماعية المشوقة، خاصة أن العمل مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الإسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا.

وفى سياق متصل، كتب السيناريو والحوار للمسلسل المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم.

ويناقش مسلسل إمبراطورية ميم، العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام،

ويسجل مسلسل إمبراطورية ميم، التعاون الثاني بين النجم خالد النبوي، وكلا من المؤلف سليمان عبد المالك، والمخرج محمد سلامة، بعد نجاحهم معا فى مسلسل راجعين ياهوى، رمضان الماضي.

صناع وأبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم خالد النبوي حلا شيحة، هاجر السراج، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبدالله سعد، ريمون توفيق، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك،، وإنتاج شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، وإشراف عام على العمل مصطفى العوضى، وإخراج محمد سلامة.