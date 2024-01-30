الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل "حدوتة منسية" الحلقة 4.. مصير غامض يواجه ساري

حدوتة منسية
حدوتة منسية

تعرض شبكة قنوات cbc مساء اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل “حدوتة منسية” من بطولة النجمة سوسن بدر. 

ويبحث الجمهور عن موعد عرض حلقات مسلسل “حدوتة منسية” حيث استطاع العمل الاستحواذ على اهتمام الجمهور منذ عرض الحلقة الأولى يوم السبت الماضي. 

وتصدر مسلسل “حدوتة منسية” قائمتي الأكثر بحثا عبر محركات البحث المختلفة في جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي كما احتل المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it. 

وخلال هذا التقرير نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية على شبكة قنوات cbc. 

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 4 

يعرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر واحمد فهيَم الحلقة 4 يوميا من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناتي cbc وcbc drama. 

مواعيد عرض الحلقة 4 مسلسل حدوتة منسية 

تعرض شبكة قنوات cbc مساء اليوم الحلقة 4 من مسلسل حدوتة منسية والتي تشهد أحداث مثيرة بعد خطف ساري نجل خيرت طوفان كما تصطدم ساعد لأبنائها بعد أن قامت ببيع المصنع لتسديد ديون البنك. 

ويعرض مسلسل "حدوتة منسية" الحلقة 4 مساء اليوم وسيتم عرضه أسبوعيًا من السبت إلى الأربعاء.

وخصصت مجموعة قنوات cbc مواعيد عرض مميزة للمسلسل حيث يتم عرضه على قناتي cbc وcbc دراما، ويذاع المسلسل على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

أما على قناة cbc دراما، فيتم عرضه في تمام الساعة 11 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة "watch it

ابطال مسلسل حدوتة منسية 

مسلسل حدوتة منسية مكون من 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدي البحيرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفي شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمي، شريف طلبة، ندى فقيه.

قصة مسلسل حدوتة منسية 

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها.

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