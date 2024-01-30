دراما رمضان 2024.. ياسمين صبري تواصل تحضيرات مسلسلها الجديد "رحيل"

بدأت النجمة ياسمين صبري تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم “رحيل” والمقرر أن تشارك به ضمن منافسة موسم دراما رمضان 2024.

وتعقد ياسمين صبري في الوقت الحالي جلسات عمل مكثفة مع صناع مسلسل “رحيل” للوقوف على الخطوط العريضة للعمل بشكل عام وخطوط شخصيتها التي ستقدمها للجمهور بشكل خاص.

واجتمعت ياسمين صبري مع كل من المؤلف محمد عبد المعطي والمخرج إبراهيم فخر واتفقا فريق العمل على معظم تفاصيل المسلسل استعدادا لانطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري التلفزيونية مسلسل “فرصة تانية” والذي عرض في موسم دراما رمضان 2020 وشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبدالغنى، سارة الشامى، محمد أبوداود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

فيما يعرض لها في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم “أبو نسب” ويعد العمل التعاون الثالث بين محمد إمام وياسمين صبري في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي «جحيم في الهند» عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و«ليلة هنا وسرور» عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد سلام وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى)، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المجرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصابة حماه وعصابة أخرى.