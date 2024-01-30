الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رانيا يوسف تنشر صورًا لها من كواليس تصوير مسلسل "وبقينا اتنين"

مسلسل وبقينا اتنين
مسلسل وبقينا اتنين

نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور الجديدة من داخل كواليس مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة الفنان شريف منير، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، والذى استأنفت تصوير مشاهدها الأخيرة فيه خلال الأيام الماضية، بعد العملية الجراحية التي أجرتها مؤخرًا.

مسلسل “وبقينا اتنين”

ويكثف مخرج العمل طارق رفعت في الوقت الحالي عدد ساعات تصوير مسلسل “وبقينا اتنين” بعد أن توقف الأيام الماضية بسبب رحيل الفنان طارق عبدالعزيز والذي كان أحد أبطال المسلسل وذلك لسرعة الانتهاء منه وتسليم الحلقات الأولى من العمل استعدادًا لعرضه للجمهور.

قصة مسلسل وبقينا اتنين 

تدور أحداث وبقينا اتنين حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وتحدث بينهما خلافات تؤدى بهما إلى الانفصال، ثم تتطور بعدها الأحداث. 

أبطال مسلسل وبقينا اتنين 

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل وبقينا اتنين مسلسل وبقينا اتنين وبقينا اتنين لفنانة رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف رانيا يوسف مسلسل “وبقينا اتنين”

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