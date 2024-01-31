الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| "سيمون" تُنهي تصوير 50% من مشاهدها بـ"صيد العقارب"

الفنانة سيمون
الفنانة سيمون

بدأت الفنانة سيمون، في تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب"  وهو من بطولة غادة عبد الرازق ويشاركها نخبة كبيرة من نجوم الفن.

تصوير"ًصيد العقارب"

وعلم "الدستور" من مصادره، أن الفنانة سيمون قاربت على الانتهاء من تصوير حوالي 50% من مشاهدها داخل مسلسل "صيد العقارب" المكوّن من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وتجسد الفنانة سيمون شخصية رئيسية ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب"، ومحورية، وجديدة عليها عكس سابق شخصيتها في أعمالها الفنية  المختلفة، التي عرضت على مدار السنوات الماضية.

وعادت “سيمون” إلى عالم الدراما من جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة، من خلال مشاركتها بمسلسل "صيد العقارب" ضمن الماراثون الرمضاني 2024، بعد مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض ضمن مسلسلات الأوف سيزون عام 2019.

 

أبطال مسلسل "صيد العقارب"

يضم مسلسل "صيد العقارب" عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سيمون، والفنان ماجد المصري، سيمون، محمد علاء، منال سلامة، محمود عبدالمغنى، ميار الغيطي، أحمد ماجد، أسماء أبوبكر، عماد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، محمد على رزق، محمد أحمد ماهر، رياض الخولي، مجدي بدر، وأحمد ماهر، والعمل من تأليف باهر دويدار وإنتاج منى قطب وإخراج أحمد حسن.

 

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قصة مسلسل "صيد العقارب"

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب حوّل شخصية غادة عبد الرازق، وهي فتاة قوية وترفض القيود وتنتمي إلى أبناء الصعيد ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، كما أن الفنان أحمد ماهر سيجسد شخصية والدها ضمن الأحداث العمل الفني.

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