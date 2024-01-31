الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| مي القاضي أحدث المنضمين لأبطال "صيد العقارب"

مي القاضي
مي القاضي

تعاقدت الفنانة مي القاضي، على الانضمام لـمسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وعدد كبير من نجوم الفن، والمقرر مشاركته ضمن سباق دراما رمضان 2024، والذي ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ 15 حلقة، لتكون هي أحدث المنضمين إلى أبطال العمل الفني.

قصة مسلسل “صيد العقارب” 

ويتناول مسلسل "صيد العقارب" قصة امرأة تعرضت للظلم من بعض الأشخاص في عملها المستقل، لتتحول إلى شخصية أخرى وتقدم دورها الفنانة غادة عبدالرازق، بطلة المسلسل. حيث تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، فيما يقدم الفنان أحمد ماهر شخصية أساسية ضمن أحداث العمل، حيث سيكون والد الفنانة غادة عبدالرازق ولديه ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أبطال “صيد العقارب” 

مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي وسيمون وأحمد الشامي ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان. 

قصة مسلسل صيد العقارب مسلسل صيد العقارب صيد العقارب الفنانة مي القاضي مي القاضي مسلسلات رمضان 2024

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