مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية هنادي مهنا في "عتبات البهجة"

تعاقدت الفنانة هنادي مهنا على المشاركة في مسلسل “عتبات البهجة” بطولة الفنان يحيي الفخراني، والذي يخوض سباق دراما رمضان 2024، عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يعود من خلاله “الفخراني” بعد غياب دام لسنوات.

تفاصيل شخصية هنادي مهنا في "عتبات البهجة"

وتجسد الفنانة هنادي مهنا، شخصية فتاة شعبية تدعي “فلة” ترتدي الحجاب، وهي شقيقة الفنانة جومانة مراد التي تجسد شخصية “نعنانة” ضمن أحداث مسلسل “عتبات البهجة”، وهي شخصية جديدة ومختلفة عليها لم تقدمها في عالم الدراما أو السينما من قبل.

و"عتبات البهجة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ومكوّن من 15 حلقة، لم يستقر صنّاعه على إطلاقه في النصف الأول أو الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

مسلسل “عتبات البهجة”

مسلسل عتبات البهجة، مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم يحيى الفخرانى منهم جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، هنادي مهنا، مايان السيد، سما إبراهيم، علاء مرسي، دنيا ماهر، جيهان الشماشرجي، وعنبة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج مجدى أبو عميرة.

ويعود “الفخراني” إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، اذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك في بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخراني للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائي للعمل سويًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".