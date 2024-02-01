إسلام فوزى لـ"الدستور": التعاون مع "المتحدة" مهم و"فى إيه" سيناقش قضايا مهمة

تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع البلوجر الشهير إسلام فوزي، لإطلاق بودكاست يحمل اسم "فيه إيه"، للحديث عن الكثير من الموضوعات الشبابية المتنوعة.

وأعرب عن حماسه لفكرة الـ"بودكاست" بمجرد عرضها عليه، خاصًة أنه قريب من الأفكار التي يٌقدّمها من خلال صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي الفيديوهات التي يشارك بها جمهوره في مواجهة زيف السوشيال ميديا.

وعن الموضوعات التي سيُقدّمها، قال فوزي لـ"الدستور": "ستكون الموضوعات شبابية ومتنوعة وتُطرَح بشكل كوميدي كما تعوّد عبر السوشيال ميديا المختلفة، وستكون الموضوعات تهم الكثير من الشباب".

بودكاست صانع المحتوي إسلام فوزي

ينطلق بودكاست إسلام فوزي بروح شبابية تناسب طبيعة الأجيال الشابة في التعامل مع المحتوى الإعلامي على المنصات الرقمية ويصدر البودكاست تحت عنوان "فيه إيه" ليقدم باقة متنوعة من الموضوعات الشبابية ويقدم بخفة ظل روحًا جديدة للبرامج الاجتماعية ذات تصنيف "اللايت كوميدي".

ويتناول إسلام فوزي في هذا البرنامج بطريقته الكوميدية الشهيرة أهم القضايا التي تظهر عبر منصات السوشيال ميديا، والتي تتحول إلى ظواهر اجتماعية بعضها إيجابي وبعضها سلبي، ومن خلال استعراض هذه القضايا وإبداء الرأي فيها يبرز إسلام فوزي ما نشاهده يوميًا من تناقضات غريبة ومفارقات متعددة، نشاهدها يوميًا مثلما في قصص الانفصال، والزواج والطلاق وإساءة استخدام السوشيال ميديا كأداة لتصفية الحسابات، وحياة الفنانين والفنانات، واللجان الإلكترونية للمشاهير والترندات المتنوعة التي تؤثر في الكبير والصغير.