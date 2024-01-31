دراما رمضان 2024| صنّاع وأبطال "عتبات البهجة" في الهرم لاستكمال التصوير (خاص)

يواصل أبطال وصنّاع “عتبات البهجة"، تصوير مشاهد المسلسل المكوّن من 15 حلقة، لعرضه ضمنسباق دراما رمضان 2024، والذي يعود به الفنان يحيي الفخراني إلى الدراما، بعد غياب دام لسنوات، وتشاركه البطولة الفنانة جومانة مراد، وهنادي مهنا وعدد كبير من النجوم.

وكشفت مصادر مطلعة بفريق عمل مسلسل “عتبات البهجة” في تصريحات لـ"الدستور"، أن فريق العمل يتواجد في منطقة الهرم لاستكمال تصوير عدد من المشاهد الخاصة بالعمل الفني، ومن المقرر أن يتواجدوا في أكثر من مكان داخل القاهرة الكبرى لحين الانتهاء من التصوير لعرضه في الماراثون الرمضاني 2024.

مسلسل "عتبات البهجة"

"عتبات البهجة" بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

ويعود المخرج مجدى أبو عميرة للتعاون مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى في الدراما مرة أخرى خلال مسلسل "عتبات البهجة" المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل للعرض فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2024، وذلك بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.

واجتمع “أبوعميرة” مع الفنان يحيى الفخرانى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل معًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة" المقرر بدء تصويره قريبًا للعرض في شهر رمضان المقبل.

أبطال مسلسل “عتبات البهجة”

مسلسل عتبات البهجة، مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم يحيى الفخرانى منهم جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، علاء مرسي، دنيا ماهر، جيهان الشماشرجي، وعنبة.