الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| البزاوي وأوتاكا أحدث المنضمين لـ"بابا جه"

الفنان محمود البزاوي
الفنان محمود البزاوي

انضم الفنان محمود البزاوي، والفنان محمد ياسر الشهير بـ"أوتاكا" إلى قائمة مسلسل "بابا جه" الذي سيخوض به الفنان أكرم حسني السباق الرمضاني ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو ينتمي إلى نوعية المسلسلات المكوّنة من 15 حلقة.

 

ويكون الثنائي هم أحدث المنضمين لقائمة أبطال مسلسل "بابا جه"، بمشاركة كلٍ من أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، وأحداث العمل مأخوذة عن فيلم كوري كوميدي، وانتهى مؤلف الفيلم من كتابة نصف الحلقات، وتقوم الشركة المنتجة بترشيح باقي النجوم.

المخرج خالد مرعي

ويكثف المخرج خالد مرعي تصوير مشاهد المسلسل سعيًا منه لعرضه خلال النصف الأول من الشهر الكريم، حيث لم يستقروا حتى الآن على موعد عرضه سواء النصف الأول أو الثاني نظرًا لتضمنه 15 حلقة.

أحداث مسلسل بابا جه

وتدور أحداث بابا جه في إطار كوميدي حول علاقة الأب بأبنائه وتطورها خاصة مع مرورهم بأزمات فى حياتهم، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سما إبراهيم وآخرين، ويعد التجربة الأولى للفنان أكرم حسني في بطولة الأعمال الدرامية ذات الـ15 حلقة.

  

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