مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية سيد رجب في "بيت الرفاعي"

يخوض الفنان سيد رجب السباق الرمضاني 2024 من خلال تعاقده على بطولة مسلسل "بيت الرفاعي"، ويشاركه البطولة الفنان أمير كرارة، والذي من المقرر عرضه عبر إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل شخصية سيد رجب في "بيت الرفاعي"

من المقرر أن يلعب الفنان سيد رجب شخصية جديدة والذي يظهر فيها للمرة الأولى مع الفنان أمير كرارة، حيث سيجسد أحد التجار، بالإضافة إلى أنه عم "كرارة" ضمن أحداث مسلسل "بيت الرفاعي"، ويدخل الثنائي في صراعات سويًا، لتتصاعد أحداث العمل الفني.

صناع مسلسل “بيت الرفاعي”

يواصل صناع مسلسل “بيت الرفاعي” تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

يشهد “بيت الرفاعي” العديد من الأحداث الشيقة في إطار اجتماعي شعبي، ويجسد بطل العمل النجم أمير كرارة دور دكتور، يدخل في صراع وعداوة مع الفنان أحمد رزق ضمن الأحداث، بينما تجسد الفنانة إيناس كامل دور زوجة “كرارة”، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دول “كوافيرة” تقع في غرامه.

“بيت الرفاعي” مكون من 30 حلقة ويشارك في بطولة العمل أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، ملك قورة، عايدة رياض، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، ودنيا المصري، تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد ومن إخراج أحمد نادر جلال.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي

جدير بالذكر أن أحداث مسلسل بيت الرفاعي، تدور فى إطار اجتماعي شعبي، ويناقش عدد من القضايا الهامة أبرزها الميراث وتجارة الآثار، وهو من بطولة الفنان أمير كرارة الذي خاض السباق الرمضاني الماضي بسوق الكانتو وحقق نجاح كبير في الماراثون الرمضاني 2022، ولاقي اعجاب الجمهور.