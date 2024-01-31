الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عبير صبري: فيلم "ليلة العيد" يناقش قضايا العنف ضد المرأة

نجوم فيلم ليلة العيد
نجوم فيلم ليلة العيد

شاركت الفنانة عبير صبري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من الصور لها ولأبطال وصنّاع فيلم "ليلة العيد"، أثناء استضافتهم ببرنامج "كلمة أخيرة" من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر قناة أون.

وكتبت الفنانة عبير صبري، على الصور التي شاركت بها جمهورها على صفحتها الرسمية قائلًة: "استمتعنا نجوم وصناع فيلم ليله العيد مع الاعلاميه الكبيره لميس الحديدي لمناقشه قضايا الفيلم والعنف ضد المرأة في المجتمع".

نجوم ليلة العيد في ضيافة الإعلامية لميس الحديدي

وحل  كل من  يسرا وهنادي مهنا وعبير صبري ونجلاء بدر وسيد رجب وأحمد خالد صالح وكذلك المخرج سامح عبدالعزيز، ضيوفًا على الحلقة في حديث خاص عن الفيلم وكواليس العمل، إضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي تتناولها الحلقة، وبرنامج "كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

أبطال فيلم "ليلة العيد"

فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

تفاصيل فيلم ليلة العيد للفنانة الكبيرة يسرا 

"ليلة العيد" تدور أحداثه في إطار اجتماعى، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال حقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

انطلق قبل قليل فيلم «ليلة العيد» بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم في دور العرض السينمائية للمشاركة في موسم إجازة منتصف العام الدراسي الجديد، حيث ينافس الفيلم عددًا كبيرًا من الأفلام المعروضة في دور العرض.

أبطال فيلم ليلة العيد فيلم ليلة العيد ليلة العيد الفنانة عبير صبري عبير صبري تفاصيل فيلم ليلة العيد للفنانة الكبيرة يسرا نجوم ليلة العيد في ضيافة الإعلامية لميس الحديدي

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