موعد عرض وإعادة مسلسل بين السطور الحلقة 4 على قناة ON

ازداد البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع البحث الأكثر شهرة جوجل، عن مواعيد عرض المسلسل التشويقي الاجتماعي الجديد بين السطور المأخوذ عن النسخة الكورية، والذي تلعب بطولته الفنانة صبا مبارك بمشاركة نخبة من النجوم من بينهم الفنان أحمد فهمي، والفنان محمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، ومن تأليف نجلاء الحديني وإخراج وائل فرج.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور

ويستعرض "الدستور" مواعيد عرض وإعادة الحلقة الـ 4 من مسلسل "بين السطور"، الذي تصدر التريند ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في سياق السطور التالية.

يعرض الحلقة الرابعة من مسلسل "بين السطور" اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم عبر شاشة أون وهي تابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حلقات المسلسل الجديدة بدايًة من يوم الأحد وحتي الخميس من كل أسبوع.

مواعيد إعادة مسلسل بين السطور

يمكن مشاهدة مسلسل "بين السطور" في الإعادة وذلك وقت عرضه على ON drama في العاشرة مساء، كما يمكن مشاهدته أيضًا في تمام الساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل بين السطور

يٌجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل "بين السطور"، الفنانة صبا مبارك، أحمد فهمي، ناردين فرج، محمد علاء، سلمى أبوضيف، علي الطيب، وليد فواز، باسل ألزارو، عمرو جمال، عمر شرقي، مصطفى سلامة، وبمشاركة أيمن عزب، سلوى محمد علي، ليلى عزالعرب وآخرين، ومن تأليف نجلاء الحديني، ومن إخراج وائل فرج.

أحداث مسلسل بين السطور

تدور أحداث مسلسل "بين السطو" حوّل حياة هند سالم، التي تلعب دورها الفنانة صبا مبارك وهي إعلامية، والفنان أحمد فهمي الذي يلعب دور وكيل نيابة الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب، ليصبح محاميًا شهيرًا، وتربط بين "جاميكا" وصبا مبارك قصة حب طويلة ومن ثم يبتعدا الثنائي وتتصاعد الأحداث.