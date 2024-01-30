تصدر مسلسل “بين السطور” قائمة الأكثر بحثا بعد عرض حلقاته الأولى التي انطلقت يوم الأحد الماضي.

ولفت مسلسل “بين السطور” من بطولة صبا مبارك واحمد فهمي أنظار الجمهور نظرا أحداثه الشيقة عن قصة إعلامية شهيرة.

ويبحث الملايين من عشاق الدراما عن موعد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك عبر شبكة قنوات ON خاصة وان العمل يعرض أيضا بالتزامن على منصة watch it كما يعرض على عدد من القنوات الخليجية.

ونقدم لكم خلال هذا التقرير موعد عرض مسلسل بين السطور على ON

موعد عرض مسلسل بين السطور على ON الحلقة الجديدة

يعرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك على شاشة ON وON drama يوميا من الأحد إلى الخميس على ان تعاد حلقاته بشكل مجمع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقة 3

تعرض الحلقة 3 مسلسل بين السطور مساء اليوم على شاشة قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساء بينما تعرض على ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء.

موعد عرض واعادة حلقات مسلسل بين السطور

ويعرض مسلسل بين السطور الحلقة 3 عبر شبكة قنوات ON من الأحد إلى الخميس في الثامنة مساءً، بينما يعرض على ON drama في العاشرة مساء.

كما يعرض مسلسل بين السطور من بطولة صبا مبارك واحمد فهمي بشكل يومي من الأحد إلى الخميس على شاشة قناة ON العامة وON drama.

ويعرض مسلسل بين السطور الحلقة 3 على شاشة ON في الساعة 8 مساءً ويعاد عرضه في الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك عبر قناة ON دراما في الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it

قصة وأحداث مسلسل بين السطور

ويرصد العمل حياة الإعلامية هند سالم التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريا التي تبدو موضع حسد وغيرة من الاخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماض اعتقدت أنها تجاوزته، فتبدأ الأسرار بالتكشف لتهدد ليس مستقبلها المهني فحسب بل زواجها أيضا.

جريمة قتل تقلب حياة إعلامية رأسًا على عقب وتجد نفسها موضع الاتهام، ضمن أحداث تحمل الكثير من التشويق في الدراما الاجتماعية "بين السطور" المقتبس عن الدراما الكورية MISTY، وقامت نجلاء الحديني بمعالجته دراميًا وأشرفت على الكتابة، وأخرجه وائل فرج،

أبطال مسلسل بين السطور

يضم "بين السطور" كوكبة من النجوم منهم صبا مبارك، أحمد فهمي، ناردين فرج، محمد علاء، سلمى أبو ضيف، علي الطيب، وليد فواز، باسل ألزارو، عمرو جمال، عمر شرقي، مصطفى سلامة، وبمشاركة أيمن عزب، سلوى محمد علي، ليلى عز العرب واخرين