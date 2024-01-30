بمعرض الكتاب.. خالد الصاوي يدعو جمهوره لحضور حفل توقيع كتابه غدًا

حرص الفنان خالد الصاوي، على طمأنة الجمهور علي حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية مفأجاة خلال الفترة القليلة الماضية، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».

خالد الصاوي يطمئن الجمهور على حالتة الصحية

وقال خالد الصاوي في الفيديو: “حبايبي جدا والله كل اللي سألوا وكل اللي اهتموا بصحتي، أنا الحمدلله زي الفل، حصل حاجة كدا لمدة أسبوع، والحمدلله راحت لحالها، أنا زي الفل وتمام ومتشكر جدا وهيعط من التأثر”.

وأضاف: “واللي عايز يطمئن عليا أكتر يجي يحضر يوم 31 يناير الجاي في معرض الكتاب، فى حفل توقيع كتب جديدة ليا”.

ليه تعيشها لوحدك



وشارك الفنان خالد الصاوي مؤخرًا في عالم السينما من خلال فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، والذي حقق إيردادت ضعيفة تزامنًا مع عرض عدد من الأفلام الجديدة التي تصدرت الإيرادات، والتي أبرزها فيلما "الإسكندراني" لأحمد العوضي، و"الحريفة" لنور النبوي.

تدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك الذي كتبه أحمد عبدالعزيز، في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية مليئة بالمشاعر، حيث يجسد شريف منير شخصية طبيب، في حين يظهر خالد الصاوى بدور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث.

قصة وأحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

كما تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الأحداث في إطار تشويقي.

ويجسد شريف منير شخصية طبيب فيما يجسد خالد الصاوى دور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث.

فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، منهم سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، والطفل منذر مهرجان، وهو من تأليف أحمد عبدالعزيز، وإخراج حسام الجوهري، ويندرج الفيلم ضمن النوع الاجتماعي، ويروي قصة إنسانية مؤثرة، تجمع بين شريف منير الذي يلعب دور طبيب، وخالد الصاوي الذي يعاني من مرض السرطان، ويكشفان عن أسرار حياتهما.