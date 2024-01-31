الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد عرض الحلقة الأخيرة.. طه دسوقى عن "حالة خاصة": تمت بحمد الله

طه دسوقي وغادة عادل
طه دسوقي وغادة عادل

شارك الفنان طه دسوقي مجموعة صور من كواليس مسلسل "حالة خاصة"، الذي عرض عبر المنصة الرقمية watch it، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليشكر فيها جميع أبطال العمل خاصًة بعد عرض الحلقة الأخيرة صباح اليوم.

وكتب الفنان طه دسوقي، عبر صفحته عبر منصات السوشيال ميديا، قائلًا: "تمت بحمدالله، شكرًا لكل حد ساعد في إن المسلسل ده يتعمل، وشكرًا لكل اللي كتب عنه كلمة حلوة،  #حالة_خاصة".

مسلسل "حالة خاصة"

وحاز مسلسل "حالة خاصة" اهتمام الجمهور الذين بحثوا عبر محركات البحث والمواقع الإلكترونية عن الحلقتين الجديدتين، وهما التاسعة والعاشرة، خاصةً أنها لاقت إعجاب الكثيرين ممن يهتمون بمشاهدة العمل الفني منذ بداية عرض أولى حلقاته عبر المنصة الرقمية Watch it.

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أبطال مسلسل حالة خاصة 

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، وتأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج طارق الجناينى.

 

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