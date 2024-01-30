تعرف على كلمات أغنية فيلم مقسوم لـ نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم، منذ قليل أغنية "مقسوم" من فيلم "مقسوم" من بطولة الفنانة شيرين رضا والفنان ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية مقسوم

أغنية مقسوم من غناء نانسي عجرم، وكلمات تامر مهدي، وألحان ايهاب عبد الواحد، وتوزيع كولبيكس بوي، وهى ثاني أغنية طرحتها نانسي عجرم من فيلم «مقسوم»، حيث طرحت أول أغنية من الفيلم خلال الأيام الماضية بعنوان «قلبي يا محتاس».

كلمات أغنية مقسوم

ياما ناس بتلم فلوس، وناس في الحب تشيل، تعمل من الحب كنوز، وساعات في القلب دخيل، وأنا قلبي ما بيحوش، لو أفلس يوم معلش، يضحك أو يقلب وش، أول ليلة يبات مهموم، لا فرح ولا خزن يدوم، سيب نفسك للمقسوم، لو رتم الدنيا تقيل، يبقى تعلي المقسوم.

فيلم مقسوم

تدور أحداث "مقسوم" في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن عمرو وهبة، من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.