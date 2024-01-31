الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شقيق منى زكي: تشرفت بالوقوف أمامها في "رحلة 404"

مني ذكي والممثل الشاب
مني ذكي والممثل الشاب أنس جمال

يشارك الممثل الشاب أنس جمال، في فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي، والذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي.

وعبر أنس جمال، عن سعادته بالمشاركة في الفيلم، خاصة أنه يجسد شخصية شقيق منى زكي، قائلا: "شرف كبير لي الوقوف أمام الفنانة بحجم منى زكي، واستفدت كثيرا منها، كما أنني سعيد بالمشاركة في عمل من إخراج هاني خليفة، لأنه مخرج كبير وكان يشجعنا جميعا لتقديم أفضل أداء.

كما يعرض له حاليا، فيلم الملكة، بطولة هالة صدقي، وعن مشاركته في العمل قال: فرصة كبيرة لي المشاركة في عمل من بطولة هالة صدقي، ومعظم مشاهدي كانت مع الفنانة انتصار، وكانت متعاونة معي للغاية.

ورحلة 404 من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد علاء جاميكا، عارفة عبدالرسول، سماء إبراهيم، جيهان الشماشرجي، وشادي الفونس، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي.

 

فيلم الملكة 

وفيلم الملكة يشارك في بطولته هالة صدقي، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، كريم عفيفي، شيرين رضا، بدرية طلبة، انتصار ومن المفترض أن يشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

وشارك أنس في رمضان الماضي 2023، بمسلسل سره الباتع، حيث قدم شخصية أحمد فهمي في الصغر، والعمل بطولة  أحمد فهمي، أحمد السعدني، ريم مصطفى، حسين فهمي، صلاح عبدالله، حنان مطاوع، خالد الصاوي، محمود قابيل، منة فضالي، مصطفى درويش، خالد أنور، ورانيا التومي، ومن إخراج خالد يوسف.

الممثل الشاب أنس جمال فيلم رحلة 404 رحلة 404 منى زكي فيلم الملكة

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