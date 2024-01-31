مسلسلات رمضان 2024| مدحت العدل وابنته "آية" في كواليس "عتبات البهجة"

حضر الدكتور مدحت العدل، السيناريست ورئيس جمعية المؤلفين والملحنين، كواليس مسلسل “عتبات البهجة” للفنان الكبير يحيي الفخراني، والذي تشاركه فيه البطولة النسائية جومانة مراد، ضمن مسلسلات رمضان 2024، والذي يعرض عبر إحدي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رفقة ابنته آية.

ويعتبر الدكتور مدحت العدل، ابنته آية هي ملهمته، لذا قرر حضور كواليس تصوير مسلسل “عتبات البهجة” 2024 رفقتها، وهو الأمر الذي جعله يشعر بسعادة كبيرة.

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة

مسلسل "عتبات البهجة" ينتمي إلى نوعية الدراما الإجتماعية التى تحتوى على جزء لايت كوميدي، حول علاقة الأباء بالأبناء خاصة فى ظل الانفتاح والتكنولوجيا الحديثة، وينتمى إلى نوعية الدراما قصيرة الحلقات، إذ يتكون من 15 حلقة، وهو أولى تجارب الفخراني في الدراما القصيرة.

"عتبات البهجة" مشروع فيلم سينمائي كان من المفترض أن يجمع النجم يحيى الفخراني والفنان الراحل فاروق الفيشاوي وكان يحمل اسم "قرفة بالزنجبيل"، ولكن تم تأجيله عقب وفاة فاروق الفيشاوي ليظهر العمل للنور بعد عدة سنوات دراميا.

ويسجل "عتبات البهجة" التعاون الثالث بين الفخراني والمخرج مجدى أبو عميرة في الدراما، بعد نجاحهما معا فى مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة، مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم يحيى الفخرانى منهم جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، علاء مرسي، دنيا ماهر، جيهان الشماشرجي، وعنبة.