الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

معرض الكتاب| خالد الصاوى: "كنت فاشل فى المدرسة.. وأول مؤلفاتى كانت فى الثانوية"

خالد الصاوي بمعرض
خالد الصاوي بمعرض الكتاب

وقع الفنان خالد الصاوى كتابي "أوبريت الدرافيل" و"نبى بلا أتباع" داخل صالة 1، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وقال خالد الصاوى على هامش حفل التوقيع: "كنت طفلًا شقيًا جدًا بيحب الأسئلة الكتير وماما كانت بتقولى مسمينك الطفل لماذا من كتر أسئلتك، وكنت فاشل فى المدرسة بحب أزوغ وأعمل خناقات وأحب من طرف واحد وحبيت واحدة وأنا فى ابتدائى أول حب فى حياتى".

وتابع: "حبيت بيرم التونسى، والمتنبى حاسس الكلام بس مش فاهمه ومن هنا بدأت أول مرة عشان أذاكر عشان حابب أكتب، وكنت بدارى عن أصحابى أنى بكتب شعر فى المدرسة حتى لا يسخر منى أصدقائى، وبقيت من قراء شعر محمود درويش ونزار قبانى، ووالدى من صغرى كان بيحب يقرأ لهيكل وكل كتبه عندنا فى المكتبة وفى 2 ثانوى دخلت وأنا معايا كتاب من تأليفى".

 

 الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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