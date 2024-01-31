الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة الأخيرة.. موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة 10 (صور)

أبطال مسلسل حالة
أبطال مسلسل حالة خاصة

تصدر مسلسسل "حالة خاصة" محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة بعد عرض الحلقات الأخيرة منه، بعد زواج طه دسوقي، الذي يلعب دور نديم أحمد أبو سريع، المصاب بالتوحد، من هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله المحامية السورية من أصول الفلسطينية.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة 10

مسلسل حالة خاصة الحلقة 10

ويرصد "الدستور" مواعيد عرض مسلسل "حالة خاصة" خاصًة الحلقات الأخيرة "الـ 9 و10"، بطولة غادة عادل وطه دسوقي، ومن تأليف إياد صالح، ومن إخراج عبد العزيز النجار، وموسيقي تصويرية للموسيقار الكبير هاني شنودة. 

مسلسل حالة خاصة الحلقة 10

طرحت الحلقات الأخيرة من مسلسل "حالة خاصة" على المنصة الرقمية Watch it، فهو أحدث إنتاجتها، بعد عرضها في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يتم طرحها عبر قناة أون في تمام الساعة الـ 10 من مساء يوم الجمعة المقبلة.

مسلسل حالة خاصة الحلقة 10

قصة مسلسل حالة خاصة

دارت أحداث مسلسل "حالة خاصة" حوّل شخصية "نديم أحمد أبو سريع"، الذي يجسد شخصيته الفنان طه دسوقي، والمصاب بالتوحد وكان يريد أن يعيش حياة طبيعية ويعمل محاميًا في أكبر مكتب محاماة لأماني النجار التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عادل، ويتعرف على هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله، ويقع في حبها ويتزوجها لإنقاذ فكرة إقامتها في مصر بعد الانتهاء منها، وتتصاعد الأحداث التي يوجد بها الكثير من التفاصيل التي يتعلق بها المشاهد.

مسلسل حالة خاصة الحلقة 10

أبطال مسلسل حالة خاصة

يضم مسلسل "حالة خاصة" الكثير من نجوم الفن على رأسهم الفنان طه دسوقي، الذي يلعب شخصية نديم أحمد أبو سريع، والفنانة غادة عادل التي تجسد شخصية أماني النجار، وهاجر سراج التي تلعب رام الله، وحسن أبو الرووس، الذي يجسد شخصية المحامي عز، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، آدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

مسلسل حالة خاصة الحلقة 10

الأكثر تداولا.. التفاصيل الكاملة للحلقات الأخيرة من مسلسل "حالة خاصة"

Watch it تطرح الحلقات الأخيرة من مسلسل "حالة خاصة"

لطه دسوقى وغادة عادل.. "حالة خاصة" يتصدر جوجل ترند (تحليل بيانات)

الحلقات الأخيرة.. مواعيد عرض وأحداث مسلسل حالة خاصة

أبطال مسلسل حالة خاصة قصة مسلسل حالة خاصة موعد عرض مسلسل حالة خاصة مسلسل حالة خاصة حالة خاصة مسلسسل حالة خاصة مسلسل حالة خاصة الحلقة 10

مواد متعلقة

الأكثر تداولا.. التفاصيل الكاملة للحلقات الأخيرة من مسلسل "حالة خاصة"

Watch it تطرح الحلقات الأخيرة من مسلسل "حالة خاصة"

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين