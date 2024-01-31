الحلقة الأخيرة.. موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة 10 (صور)

تصدر مسلسسل "حالة خاصة" محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة بعد عرض الحلقات الأخيرة منه، بعد زواج طه دسوقي، الذي يلعب دور نديم أحمد أبو سريع، المصاب بالتوحد، من هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله المحامية السورية من أصول الفلسطينية.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة 10

مسلسل حالة خاصة الحلقة 10

ويرصد "الدستور" مواعيد عرض مسلسل "حالة خاصة" خاصًة الحلقات الأخيرة "الـ 9 و10"، بطولة غادة عادل وطه دسوقي، ومن تأليف إياد صالح، ومن إخراج عبد العزيز النجار، وموسيقي تصويرية للموسيقار الكبير هاني شنودة.

مسلسل حالة خاصة الحلقة 10

طرحت الحلقات الأخيرة من مسلسل "حالة خاصة" على المنصة الرقمية Watch it، فهو أحدث إنتاجتها، بعد عرضها في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يتم طرحها عبر قناة أون في تمام الساعة الـ 10 من مساء يوم الجمعة المقبلة.

مسلسل حالة خاصة الحلقة 10

قصة مسلسل حالة خاصة

دارت أحداث مسلسل "حالة خاصة" حوّل شخصية "نديم أحمد أبو سريع"، الذي يجسد شخصيته الفنان طه دسوقي، والمصاب بالتوحد وكان يريد أن يعيش حياة طبيعية ويعمل محاميًا في أكبر مكتب محاماة لأماني النجار التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عادل، ويتعرف على هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله، ويقع في حبها ويتزوجها لإنقاذ فكرة إقامتها في مصر بعد الانتهاء منها، وتتصاعد الأحداث التي يوجد بها الكثير من التفاصيل التي يتعلق بها المشاهد.

مسلسل حالة خاصة الحلقة 10

أبطال مسلسل حالة خاصة

يضم مسلسل "حالة خاصة" الكثير من نجوم الفن على رأسهم الفنان طه دسوقي، الذي يلعب شخصية نديم أحمد أبو سريع، والفنانة غادة عادل التي تجسد شخصية أماني النجار، وهاجر سراج التي تلعب رام الله، وحسن أبو الرووس، الذي يجسد شخصية المحامي عز، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، آدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.