مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية الفنان مجدي بدر في ألف ليلة وليلة

يخوض الفنان مجدي بدر، السباق الرمضاني 2024 من خلال تعاقده على مسلسل "ألف ليلة وليلة"، الذي يلعب بطولته الفنان ياسر جلال، وعدد كبير من نجوم الفن، ويعرض عبر شاشة من قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور" داخل مسلسل "ألف ليلة وليلة"، عن تفاصيل شخصية الفنان مجدي بدر، والذي سيلعب شخصية الذراع الأيمن للشيخ عبد الرحمن ضمن أحداث مسلسل ألف ليلة وليلة.



مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حوّل شخصية الفنانة غادة عبد الرازق التي ستواجه الكثير من المشكلات بسبب تمردها على المجتمع الذي تعيش فيه، كما أنه ستدخل في عدد من الصراعات مع الفنان رياض الخولي، ويجسد شخصية والدها الفنان أحمد ماهر، ولديها أخ من ذوي القدرات الخاصة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي.

أبطال “ألف ليلة وليلة”

وشملت القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "ألف ليلة وليلة" كلًا من: ياسر جلال، ونور اللبنانية، وياسمين رئيس، ومايان السيد، ووفاء عامر، وعبدالعزيز مخيون، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، وأحمد بدير، والعمل من تأليف أنور المغيث، وإخراج إسلام خيري.

يدور مسلسل ألف ليلة وليلة حول إعادة إحياء حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة، ولكن في إطار حديث يواكب العصر الحالي ويكشف عن خفايا جديدة بعيدة عن الصور النمطية للصيغة التاريخية لحكايات ألف ليلة وليلة، ويجسد ياسر جلال خلال الأحداث دور بطل شعبي يدعى شهريار.