مسلسلات رمضان 2024| عصام عمر شاب يعيش بالحي الشعبي في "مسار إجباري"

يخوض الفنان عصام عمرالسباق الرمضاني 2024، وهو يجسد البطولة المطلقة له بجانب الفنان الشاب أحمد داش، لأول مرة ضمن الماراثون الرمضاني المقبل، وذلك من خلال مسلسل “مسار إجباري”، الذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية الشعبية، والمكوّن من 15 حلقة، والمقرر عرضه عبر إحدي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعلم “الدستور” من مصادره، أن الفنان الشاب عصام عمر، يجسد شخصية شاب من منطقة شعبية، يقابل عدد من الصعوبات في حياته، وهو من أبناء منطقة العباسية، والذي انتهي بالفعل من تصوير مشاهده فيها خلال الأيام الماضية، وتتصاعد الأحداث التي تجمعه بالفنان الشاب أحمد داش.

أبطال “مسار إجباري”

مسلسل "مسار إجبارى" مكون من 15 حلقة ويعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

الفنان عصام عمر

بينما قدم عصام عمر أولى بطولاته في مسلسل "بالطو" الذى تم عرضه حصريًا على منصة watch it، وحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى والنقدى، والعمل مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس.



فيلم “فرقة الموت”

ويُشارك الفنان عصام عمر أيضًا، في بطولة فيلم “فرقة الموت” الذي تدور أحداثه في فترة الأربعينيات، ويجسد أحمد عز شخصية ضابط يتم اختياره لتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، وذلك في إطار أكشن تشويقى.

العمل بطولة آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب.