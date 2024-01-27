أحمد عز وعصام عمر من كواليس فيلم "فرقة الموت" 2024

يواصل أبطال وصنّاع أبطال فيلم “فرقة الموت” تصوير أحداث الفيلم الذي يلعب بطولته الفنان أحمد عز والفنان عصام عمر، وفي البطولة الفنانة منة شلبي، والذي قارب صنّاعه على الانتهاء من تصويره حتي يتم عرضه مع بداية صيف 2024.

تفاصيل شخصية الفنان أحمد عز في فرقة الموت

ويجسد بطل فيلم "فرقة الموت" أحمد عز شخصية ضابط يتم اختياره لتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، وذلك في إطار أكشن تشويقى.

فيلم “فرقة الموت”

ويسجل فيلم “فرقة الموت” العمل السينمائى الثالث على التوالي الذى يعود أحمد عز فيه الزمن إلى الوراء أو أن أحداثه تدور في فترة زمنية قديمة وغير معاصرة.

فيلم "فرقة الموت" تدور أحداثه في فترة الأربعينيات، ويجسد أحمد عز شخصية ضابط يتم اختياره لتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، وذلك في إطار أكشن تشويقى.

العمل بطولة آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب.



انطلاق تحضيرات “أولاد رزق 3”



من جانب آخر، بدأ عز تحضيرات فيلمه الجديد “ولاد رزق 3”، الذي يشاركه بطولته عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود ومن إخراج طارق العريان، خلال الفترة الماضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققع الجزأين الأول والثاني.

ويأتى الجزء الثالث باسم "ولاد رزق 3 الضربة القاضية"، وهو التعاون الخامس بين أحمد عز وصلاح الجهينى، وانطلق تصوير العمل شهر أكتوبر الماضى وسيتم تصويره بعدة دول عربية.

وقدم أحمد عز العام الماضى فيلم "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد والذى دارت أحداثه في فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، ويرصد حالة الشعب المصري قبل وأثناء اندلاع ثورة 1919 في القرن العشرين.



