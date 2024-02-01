مسلسلات رمضان 2024.. سر تسمية مسلسل "صيد العقارب" بهذا الاسم

يواصل أبطال وصنّاع مسلسل صيد العقارب التصوير في عدد من مناطق متفرقة بجمهورية مصر العربية، بطولة الفنان غادة عبدالرازق، الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2024، ضمن مسلسلات رمضان 2024، الذي سيعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعن سبب تسمية مسلسل صيد العقارب بهذا الاسم، أوضحت الفنانة غادة عبدالرازق، أن السبب في هذا هو شخصيتها ضمن أحداث المسلسل، إذ تتحول شخصيتها وتشبه العقرب في التعامل والتواجد، وهذا سيتضح من خلال الصراعات التي تعيش فيها غادة ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حوّل شخصية الفنانة غادة عبدالرازق التي ستواجه الكثير من المشكلات بسبب تمردها على المجتمع الذي تعيش فيه، كما أنه ستدخل في عدد من الصراعات مع الفنان رياض الخولي، ويجسد شخصية والدها الفنان أحمد ماهر، ولديها أخ من ذوي القدرات الخاصة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ومسلسل "صيد العقارب" تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، إخراج أحمد حسن، منتج فني مصطفى الغزولي، ومن تأليف باهر دويدار.