الملل ممنوع.. مسلسلات «الـ15 حلقة» فى رمضان: أحداث مكثفة.. وموضوعات متنوعة

يستعد عدد كبير من النجوم للمشاركة فى الموسم الدرامى الرمضانى ٢٠٢٤ بمسلسلات الـ١٥ حلقة، بعد أن أثبتت نجاحها فى جذب الجمهور خلال السنوات الأخيرة، لما تتمتع به من مزايا، أهمها الأحداث المكثفة والحبكة الدرامية المحكمة والإخراج السينمائى.

ويشهد الموسم الرمضانى المقبل عودة عدد كبير من النجوم للدراما بعد غياب سنوات، على رأسهم النجم الكبير يحيى الفخرانى، الذى يعود من خلال مسلسل «عتبات البهجة»، والفنانة سيمون التى تعود من خلال «صيد العقارب».

«بابا جه» أكرم حسنى مدير فندق يتورط فى الأزمات

ينتمى مسلسل «بابا جه» إلى نوعية المسلسلات الكوميدية، وتدور أحداثه حول مدير فندق فى فترة «كورونا» يتعرض للعديد من الأزمات، وهو مأخوذ عن فيلم كورى كوميدى. المسلسل من بطولة: أكرم حسنى، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوى، ومحمد أوتاكا، وفريال يوسف، وحور، وجويا أحمد، تأليف وائل حمدى، إخراج خالد مرعى، وإنتاج «ميديا هب».

جرعة مكثفة من الأكشن فى «بدون سابق إنذار»

يعمل أبطال وصنّاع مسلسل «بدون سابق إنذار» على التحضيرات الخاصة بالمسلسل للبدء فى تصويره للمشاركة به فى مسلسلات رمضان ٢٠٢٤، وتدور أحداثه فى إطار من الغموض والتشويق.

ويشارك فى البطولة: آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، وجارٍ التعاقد مع باقى أبطال العمل، ومن إخراج هانى خليفة.

«فراولة» نيللى كريم أرستقراطية تبحث عن المال

تشارك الفنانة نيللى كريم لأول مرة فى عمل فنى مكوّن من ١٥ حلقة، مع مصطفى خاطر، وهو مسلسل «فراولة»، وتدور أحداثه حول فتاة أرستقراطية تعمل على جمع المال. ويضم العمل أيضًا: شيماء سيف، وصدقى صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدى، وحجاج عبدالعظيم، ودنيا سامى، إخراج مروان عبدالمنعم، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

«مسار إجبارى» مبارزة فنية فى أجواء الحارة المصرية

يواصل أبطال وصنّاع مسلسل «مسار إجبارى» تصوير أحداث المسلسل طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة للمشاركة به ضمن مسلسلات رمضان ٢٠٢٤، وتدور قصته فى منطقة شعبية، تحديدًا فى منطقة العباسية.

والمسلسل من بطولة: أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، وجورى بكر، ومى الغيطى، ورشدى الشامى، ومحسن منصور، تأليف الكاتب والسيناريست باهر دويدار، من إخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

«لحظة غضب» جَد وحُب بين صبا مبارك ومحمد شاهين

تستعد منصة «واتش إت» لاستكمال نشاطها ونجاحها الذى حققته على مدار الفترة الماضية، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته من خلال مسلسل «حالة خاصة»، وذلك بتقديم مسلسلها الجديد «لحظة غضب» بالتعاون مع المنتج طارق الجناينى. يتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية التى تُظهر حالة الصراع التى تحدث بين طرفين فى علاقة حب فى إطار من الرومانسية الممزوجة بالتشويق طوال الأحداث، والمسلسل من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين وعدد كبير من النجوم.

«عتبات البهجة» الفخرانى يقدم تحفة الجد والحفيد

يعود الفنان الكبير يحيى الفخرانى إلى عالم الدراما من جديد بعد غياب دام سنوات، من خلال مسلسل «عتبات البهجة»، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أحد الأجداد، وعلاقته بأحفاده.

وتشارك فى البطولة الفنانة جومانة مراد، بجانب: صلاح عبدالله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخى، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عزالعرب، وعلاء مرسى، تأليف الدكتور مدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وإخراج مجدى أبوعميرة.

«مليحة» كبار النجوم يتضامنون مع فلسطين

بدأت الشركة «المتحدة» تصوير أحداث مسلسل «مليحة»، المقرر تقديمه دعمًا للقضية الفلسطينية، من خلال تقديم قصص التهجير القسرى للفلسطينيين وجرائم العصابات الصهيونية منذ نشأة الاحتلال.

ويشارك فى البطولة: ماجدة زكى وميرفت أمين وأشرف زكى ومحمد دياب، وعدد كبير من الشباب ونجوم الوطن العربى وفلسطين، إخراج عمرو عرفة، تأليف رشا عزت، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و«دى إس بلاس».

«صيد العقارب» غادة عبدالرازق تدافع عن حقوقها أمام رياض الخولى

تلعب الفنانة غادة عبدالرازق دور البطولة فى مسلسل «صيد العقارب»، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى، حول امرأة تدخل فى صراع مع الفنان رياض الخولى، ولديها شقيق من ذوى الهمم، وتتمرد على قيود المجتمع.

ويشارك فى العمل: ماجد المصرى، وسيمون، ومحمد علاء، ومنال سلامة، ومحمود عبدالمغنى، وميار الغيطى، وأحمد ماجد، وأسماء أبوبكر، وعماد صفوت، وأحمد سعيد عبدالغنى، ومحمد على رزق، ومحمد أحمد ماهر، ورياض الخولى، ومجدى بدر، وأحمد ماهر، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإنتاج منى قطب، وإخراج أحمد حسن.

«ألف ليلة وليلة» ياسر جلال فى رحلة إلى عالم الأساطير

قارب النجم الكبير ياسر جلال على الانتهاء من تصوير أحداث المسلسل الرمضانى «ألف ليلة وليلة».

ويشارك فى البطولة: نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وتارا عماد، وأحمد بدير، وأيتن عامر، ووفاء عامر، وعبدالعزيز مخيون، وعلى صبحى، ووليد فواز، وياسر الطوبجى، وأحمد كشك، وجيهان شماشرجى، وعايدة رياض، ومحمود البزاوى، تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيرى، وإنتاج «ميديا هب- سعدى وجوهر» و«أروما استديوز» للمنتج تامر مرتضى.