الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| رنا رئيس تواصل تصوير مشاهدها في "سر إلهي"

رنا رئيس
رنا رئيس

تعمل الفنانة الشابة رنا رئيس على تصوير مشاهدها التي ستظهر بها ضمن أحداث  مسلسل "سر إلهي"، الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2024، وسيعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتواصل الفنانة رنا رئيس تصوير دورها الذي تشارك فيه الفنانة روجينا بطولة "سر إلهي"، دون تعرضها لأي وعكة صحية كما تداول روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

قصة مسلسل سر إلهي 

يتناول العمل قصة فتاة في حي شعبي تدخل في صراعات عديدة تتزوج من الفنان محمد ثروت وينتمي العمل لأعمال الدراما الاجتماعية الممزوج بالكوميديا وسط تفاصيل حياتية متعددة لابطال العمل ويشارك فيه عدد كبير من النجوم.

يضم العمل بجانب روجينا كلا من صلاح عبدالله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

ويعكف السيناريست والكاتب امين جمال علي الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة من العمل لتسليمها للشركة المنتجة، ويعد "سر إلهي"، التعاون الثالث الذي يجمع روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

قصة مسلسل سر إلهي الفنانة الشابة رنا رئيس رنا رئيس السباق الرمضاني 2024 مسلسل سر إلهي

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