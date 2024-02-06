الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. الفلسطينية سيرين بن خاس تنضم لأبطال "مليحة"

سيرين خاس
سيرين خاس

انطلق، منذ ساعات قليلة، تصوير أحداث مسلسل “مليحة” لعدد كبير من النجوم، على رأسهم ماجدة زكي وميرفت أمين، في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل، الذي يشارك به أيضًا عدد كبير من النجوم العرب وفلسطين.

سيرين خاس في مسلسل مليحة

وتشارك خلال العمل الممثلة الفلسطينية سيرين خاس ضمن الأبطال المشاركين في العمل الرمضاني، وتجسد شخصية فلسطينية تتعرض للكثير من التفاصيل الحياتية الصعبة التي يرصدها المسلسل.

مَن هي سيرين خاس

ممثلة فلسطينية ولدت في 22 أكتوبر 1996 في غزة. نشأت في القاهرة وعمان. ظهرت في فيلم عَلَم للمخرج فراس خوري، الذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42.
 

أحداث مسلسل مليحة

تدور أحداث “مليحة” حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لغزة، لكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

وتجسد ميرفت أمين خلال أحداث المسلسل دور والدة دياب الذي يجسد دور أحد الشباب الفلسطينيين المقيمين بمصر.

كان قد استقر عمرو عرفة على أبطال العمل المشاركين في البطولة، بعد أن انتهى مؤخرًا من معاينة كل أماكن تصوير المسلسل بالظهير الصحراوي ومدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من شوارع القاهرة ومنطقة القلعة، كما سيتم تصوير بعض مشاهد المسلسل بالقرب من معبر رفح، المنتظر أن يشارك بالمسلسل عدد كبير من النجوم العرب وفلسطين.

يذكر أن “ مليحة ” يعد أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث الحرب على غزة التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتستمر حتى وقتنا هذا بشكل درامي.

القائمة الكاملة لصناع وأبطال مسلسل مليحة 

وشملت القائمة المبدئية لأبطال ونجوم مسلسل “مليحة” عددا كبيرا من الفنانين، منهم دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، ماجدة زكي، أمير المصري، حنان سليمان، أحمد السعدني وسارة عبدالرحمن وعدد من الوجوه الشابة، من تأليف رشا عزت الجزار. 

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