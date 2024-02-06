مسلسلات رمضان 2024| مؤلفة مليحة: شكرا لكل الوطنيين الذين وقفوا خلف العمل

عبرت المؤلفة رشا عزت الجزار عن سعادتها بصناعه مسلسل “مليحة”، العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وكتبت رشا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك":"توكلنا على الله مسلسل مليحة (الحلم والقضية) رمضان 2024 بالمشيئة، إنتاج DS+ بلال الطراوي، بطولة: محمد دياب - ميرفت أمين - حنان سليمان - أشرف زكي - علي الطيب - أمير المصري - سيرين خاس (من فلسطين الحبيبة) ".

مؤلفه مليحة تتحدث عن صناعه المسلسل

وتابعت وقالت:" المسلسل تأليف رشا عزت الجزار إخراج عمرو عرفة، شكرا من القلب لكل الوطنيين اللي وقفوا خلف هذا العمل، ومازالوا يقدمون لنا وللحلم والقضية كل الدعم دمتم سالمين".

واختتمت قائلةً:"اجتهدنا قدر الإمكان، ربنا يقدرنا ونكون عند حسن ظنكم ونقدم لكم عمل ينال اعجابكم ويرتقي إلى مقام ذوقكم وكما قال أبو الشعراء فؤاد حداد ورفعت فنى إلى مقام الشعب".

أحداث المسلسل

تدور أحداث "مليحة" حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لغزة، لكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

وتجسد ميرفت أمين خلال أحداث المسلسل دور والدة دياب الذي يجسد دور أحد الشباب الفلسطينيين المقيمين بمصر.

كان قد استقر عمرو عرفة على أبطال العمل المشاركين في البطولة، بعد أن انتهى مؤخرًا من معاينة كل أماكن تصوير المسلسل بالظهير الصحراوي ومدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من شوارع القاهرة ومنطقة القلعة، كما سيتم تصوير بعض مشاهد المسلسل بالقرب من معبر رفح، المنتظر أن يشارك بالمسلسل عدد كبير من النجوم العرب وفلسطين.

يذكر أن “ مليحة ” يعد أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث الحرب على غزة التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتستمر حتى وقتنا هذا بشكل درامي.