مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي في كواليس "حق عرب"

يصور المخرج إسماعيل فاروق أحداث مسلسله الجديد “حق عرب” في عدة لوكيشانات من أبرزها مدينة الإنتاج الإعلامي، في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وانتشرت خلال الصور الأولى للعمل الكثير من التفاصيل الحياتية للمسلسل الجديد، الذي أظهر قصة تدور في إطار شعبي حول تفاصيل عديدة، في إطار شعبي أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

"حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال العوضي

يذكر أن أحمد العوضى قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

كواليس مسلسل حق عرب

كواليس مسلسل حق عرب

كواليس مسلسل حق عرب

كواليس مسلسل حق عرب

كواليس مسلسل حق عرب

كواليس مسلسل حق عرب