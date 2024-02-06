دراما رمضان 2024.. أسماء وأبطال مسلسلات الـ 30 حلقة

مع تواجد عدد كبير من الأعمال قصيرة الحلقات والتي تصل إلى 15 حلقة خلال الماراثون الرمضاني المقبل، يتواجد عدد آخر من الدراما التقليدية التي اعتاد المشاهد عليها والممتدة لـ 30 حلقة تعرض خلال الموسم.

ونرصد خلال السطور التالية أسماء وأبطال مسلسلات الـ30 خلال الماراثون الرمضاني:

المعلم مصطفى شعبان

تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم .

حق عرب

تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق إنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر .

الحشاشين

تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي انتاج سينرجي وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي .

بيت الرفاعي

تأليف بيتر ميمي وإخراج احمد نادرجلال إنتاج سينرجي وبطولة امير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل .

الكبير ٨

تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي إنتاج سينرجي بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح .

إمبراطورية ميم

تأليف رواية إحسان عبدالقدوس سيناريو محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة، وإنتاج اروما خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان، نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى .