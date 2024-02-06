القائمة الكاملة لمسلسلات الـ15 فى رمضان.. أبرزها ألف ليلة وليلة ومليحة

من المقرر أن يشارك في دراما رمضان 2024 عدد كبير من نجوم الفن بمسلسلات مكوّنة من 15 حلقة فقط، فهي اجتماعية وكوميدية تارة، والشعبية تارة أخرى، وستكون هذه المسلسلات نافذة لعودة هؤلاء لعالم الدراما من جديد بعد غياب دام لسنوات، من بينهم الفنان الكبير يحيى الفخراني الذي يشارك بمسلسل "عتبات البهجة"، والفنانة سيمون التي تعود لعالم الدراما من خلال "صيد العقارب"، ويرصد "الدستور" القائمة الكاملة لمسلسلات الـ15 حلقة، في سياق السطور التالية.

مسار إجباري

يواصل أبطال وصنّاع مسلسل "مسار إجباري" تصوير أحداث المسلسل طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة للمشاركة به ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور قصته في منطقة شعبية، تحديدًا في منطقة العباسية.

والمسلسل من بطولة كلٍ من: أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف الكاتب والسيناريست باهر دويدار، وإخراج نادين خان، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

صيد العقارب

تخوض الفنانة غادة عبدالرازق بطولة مسلسل "صيد العقارب" المكوّن من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع.

أبطال مسلسل "صيد العقارب" هم: غادة عبدالرازق، ماجد المصري، سيمون، محمد علاء، منال سلامة، محمود عبدالمغنى، ميار الغيطي، أحمد ماجد، أسماء أبوبكر، عماد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، محمد على رزق، محمد أحمد ماهر، رياض الخولي، مجدي بدر، وأحمد ماهر، والعمل من تأليف باهر دويدار وإنتاج منى قطب وإخراج أحمد حسن.

عتبات البهجة

يعود الفنان الكبير يحيى الفخراني إلى عالم الدراما من جديد بعد غياب دام لسنوات، من خلال مسلسل "عتبات البهجة" الذي يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أحد الأجداد، وعلاقته بأحفاده.

والعمل مكون من 15 حلقة، وتشارك الفنانة جومانة مراد في البطولة النسائية أمام يحيى الفخراني، بمشاركة نخبة من نجوم الفن، من بينهم صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل من تأليف الدكتورمدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، إخراج مجدي أبوعميرة.

بابا جه

ينتمي مسلسل "بابا جه" إلى نوعية المسلسلات الكوميدية المكوّنة من 15 حلقة، والذي تدور أحداثه حول مدير فندق- يلعبه أكرم حسني- في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات، وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي.

المسلسل يضم عددًا من نجوم الفن يشاركون أكرم حسني البطولة، منهم نسرين أمين، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، فريال يوسف، والفتيات حور وجويا أحمد، وعدد من الفنانين، وهم تأليف وائل حمدي إخراج خالد مرعي، إنتاج ميديا هب.

فراولة

مسلسل فراولة مكوّن من 15 حلقة، وتشارك من خلاله الفنانة نيللي كريم لأول مرة في عمل فني مكوّن من 15 حلقة، ويشاركها البطولة مصطفى خاطر، وتدور أحداثه حوّل فتاة أرستقراطية تعمل على جمع المال.

العمل من بطولة شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، وإخراج مروان عبدالمنعم، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

الساعة 5

يعمل أبطال وصنّاع مسلسل "الساعة 5" على التحضيرات الخاصة بالمسلسل للبدء في تصوير المسلسل، للمشاركة به في مسلسلات رمضان 2024، والذي يدور في إطار الغموض والتشويق، ومكوّن من 15 حلقة.

أبطال مسلسل "الساعة 5" الفنان آسر ياسين، والفنانة عائشة بن أحمد، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من إخراج هاني خليفة.

مليحة

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة، ويعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وتدعم أحداث مسلسل "مليحة"، الذي سيُعرض في رمضان 2024 تحت شعار "الحلم والقضية"، القضية الفلسطينية.

وشملت قائمة أبطال ونجوم مسلسل "مليحة" عددًا كبيرًا من الفنانين منهم دياب وميرفت أمين، وأمير المصري، وحنان سليمان وأحمد السعدني وسارة عبدالرحمن وعدد من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب واحد من الأعمال التي تنتمي لأعمال الـ15 حلقة خلال أيام شهر رمضان، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر حالة المشاكل التي تحدث بين طرفين في علاقة حب في إطار من الرومانسية، وهو من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين.