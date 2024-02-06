من أرشيف معرض الكتاب.. "الوثائقية" تناقش دور عادل إمام في عروضها بالدورة 55

ركزت قناة الوثائقية على مناقشة دور الفنان الكبير عادل إمام باعتباره زعيما للفن في الوطن العربي ومصر، من خلال عروضها في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55، ضمن سلسلة الندوات التي تبثها القناة يوميا تحت عنوان "من أرشيف المعرض".

وظهر عادل إمام في البرومو الذي نشرته الصفحة الرسمية لقناة extra news، حيث شارك في ندوة نادرة خلال معرض الكتاب في فترة سابقة، وتحدث عن مصر ووصفها بـ"العجيبة والعظيمة"، كما تم عرض مشاهد من أفلامه وتاريخه الفني في مجال الدراما والسينما.

عادل إمام يتحدث عن بدايته الفنية

وتحدث الفنان الكبير عادل إمام عن بداية رحلته في عالم الفن، في ندوة معرض القاهرة الدولي للكتاب قائلاً: "لما دخلت كلية الزراعة مسألتش على سكاشن بتاعتي، سألت فين فريق التمثيل اللي هنا، بدايتي كانت بأن أقول لا دا شكل ممثل ولا كان هيبقى ناجح، وباب النجاح مفتوح مادام مصر على إنك تكون ناجح".

النجم "عادل إمام" على شاشة الوثائقية في ندوة نادرة

وأعلنت قناة "الوثائقية"، عرضها في الثامنة مساء اليوم، ندوة نادرة للنجم الكبير "عادل إمام"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تبثها القناة يوميًّا تحت عنوان "من أرشيف المعرض"؛ احتفاءً بالدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تُختتم فعالياتها اليوم.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

يُجدر الإشارة إلى أن أن الندوة نُظمت على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب مطلع الألفية، تحت عنوان "تحديات القرن"، وأدارها الكاتب الدكتور سمير سرحان، وتحدث فيها الفنان عادل إمام عن كثير من الأمور، أبرزها قيمة الفن المصري وأهميته، متطرقًا إلى دور الفنون في تطور المجتمعات البشرية.