الليلة.. "الوثائقية" تكشف فى ندوة "الزعيم" عن أسرار عادل إمام ونجله رامى (خاص)

أعلنت قناة "الوثائقية" عن عرضها، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ندوة نادرة للنجم الكبير "عادل إمام"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تبثها القناة يوميًّا تحت عنوان "من أرشيف المعرض"؛ احتفاءً بالدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تُختتم فعالياتها اليوم.

عادل إمام على قناة الوثائقية

وعلم «الدستور» أن الندوة التي ستعرض اليوم على قناة الوثائقية حضرها الزعيم عادل إمام عام 2000، بحضور جماهيري هو الأكبر في معرض الكتاب خلال هذا التوقيت، ليبدأ في الحديث عن الكثير من الأمور الشخصية والحياتية والفنية، كما تطرق في جزء كبير تحول لحديث كوميدي عن علاقته بنجله المخرج رامي إمام.

وخلال الندوة قال عادل إمام إن المخرج الوحيد الذي تشاجر معه في العمل كان رامى إمام؛ إلا أن نجله عامله كوالده وهو عامله كابنه، وأنهما اكتشفا أنهما على خطأ، وكان العمل المسرحي هو «بودي جارد» أول أعمال المخرج رامي إمام الإخراجية الاحترافية ومعه بالتحديد بعد عمل شبابي آخر باسم "جزيرة القرع".

وقال عادل إمام، أيضًا، إن رامي كان مصرًا على بعض الأمور التي كان مستغربًا لها إلا أنه اكتشف بعد ذلك أن رأي نجله رامي هو الصواب، مشيرًا إلى أن رامي كان منحازًا لجيله "جيل الشباب"، وحين تواجد لإخراج المسرحية أحضر كل أصحابه منهم تامر عبدالمنعم وخالد سرحان وما يقرب من 12 فنانًا من مسرحية جزيرة القرع التي قدمها رامي كتجربة شبابية قبل الاحتراف.. ومن المقرر أن تظهر مجموعة كبيرة من المواقف الكوميدية للزعيم عادل إمام خلال الندوة التي تعرض مساء اليوم على الوثائقية.

يذكر أن الندوة نُظمت على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب مطلع الألفية، تحت عنوان "تحديات القرن"، وأدارها الكاتب الدكتور سمير سرحان، وتحدث فيها الفنان عادل إمام عن كثير من الأمور، أبرزها قيمة الفن المصري وأهميته، متطرقًا إلى دور الفنون في تطور المجتمعات البشرية.