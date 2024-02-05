صناع الدراما «بِرُوحين» فى أعمال رمضان 2024

يواصل صناع الدراما تصوير الأعمال المقرر عرضها خلال الموسم الدرامى الرمضانى ٢٠٢٤، حيث أعدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خريطة درامية مميزة هذا العام لعدد كبير من النجوم والصناع. وخلال الموسم الجديد، يشارك عدد من المؤلفين والمخرجين بأكثر من عمل، ويسابقون الوقت للانتهاء من تصوير أعمالهم لعرضها فى الشهر الكريم، مع الحرص على الاختلاف التام بين أعمالهم المقدمة على الشاشة.

بيتر ميمى يتحدى نفسه فى «الحشاشين» و«بيت الرفاعى»

حقق المخرج بيتر ميمى نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية فى المواسم الرمضانية، وكان أهم تلك النجاحات سلسلتى «كلبش» و«الاختيار»، وغاب عن الموسم الرمضانى الماضى لانشغاله بإعداد أضخم الأعمال الرمضانية التى تعرض خلال رمضان المقبل، وهو مسلسل «الحشاشين»، من بطولة النجم كريم عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم.

المسلسل الجديد من أضخم الأعمال العربية هذا الموسم، واحتاج لوقت طويل للإعداد والتنفيذ، ويشارك «ميمى» فى العمل مُخرجًا فقط بعيدًا عن التأليف، حيث كتب المؤلف عبدالرحيم كمال السيناريو والحوار للعمل الجديد. المسلسل من بطولة: أحمد عيد وفتحى عبدالوهاب وميرنا نورالدين ونيقولا معوض ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف، وجرى تصوير المسلسل بين قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا، ومن المقرر استخدام الجرافيك فى العمل بشكل احترافى. ويظهر «ميمى» بوجه آخر فى رمضان المقبل من خلال كتابة سيناريو وحوار مسلسل «بيت الرفاعى»، من بطولة الفنان أمير كرارة، الذى يقدم دور البطل الشعبى بشكل مختلف، وهو من إخراج أحمد نادر جلال. ويشارك فى بطولة المسلسل الجديد: أحمد رزق وسيد رجب ومحمد لطفى وأحمد فؤاد سليم، وعدد من الشباب، وجرى تصوير جزء كبير من العمل خلال الفترة الماضية، وهو مسلسل مكون من ٣٠ حلقة.

باهر دويدار بين «مسار إجبارى» و«صيد العقارب»

بعد أن غاب عن الموسم الدرامى الرمضانى الماضى، يعود المؤلف باهر دويدار، مؤلف «كلبش والاختيار والعائدون»، وغيرها من الأعمال الناجحة، للسباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسلين من ١٥ حلقة، الأول «صيد العقارب»، من بطولة النجمة الكبيرة غادة عبدالرازق، حيث يقدم قصة مليئة بالإثارة والتشويق.

وانتهت النجمة غادة عبدالرازق من تصوير جزء كبير من المسلسل الجديد، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: الفنان الكبير رياض الخولى وسيمون، ومحمد علاء وأحمد ماهر وميار الغيطى، والمسلسل من إخراج أحمد حسن.

على صعيد آخر، يقدم المؤلف «دويدار» مسلسلًا آخر هو الأول من إنتاج «المتحدة ستوديوز»، وهو مسلسل أيضًا من ١٥ حلقة بالطابع الشبابى باسم «مسار إجبارى»، من بطولة عدد من النجوم الشباب، منهم: عصام عمر وأحمد داش وصابرين وجورى بكر، والعمل من إخراج نادين خان.

سليمان عبدالمالك تراجيدى فى «إمبراطورية ميم» وكوميدى فى «فراولة»

يشارك المؤلف محمد سليمان عبدالمالك فى الموسم الدرامى الرمضانى المقبل بعملين، بعد النجاح الكبير الذى حققه خلال الموسم الدرامى خارج رمضان من خلال مسلسلى «صوت وصورة» و«زينهم».

ويواصل كتابة مسلسل «إمبراطورية ميم» من بطولة النجم الكبير خالد النبوى، وعدد كبير من النجوم، وهو مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومن إخراج محمد سلامة.

ويشارك فى البطولة: حلا شيحة ونور النبوى ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج، وإلهام صفى الدين وليلى عزالعرب، ومنى زاهر وآدم وهدان، وغيرهم من الفنانين، ومن إنتاج شركة «أروما»، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يأتى المسلسل بعد النجاح مع نفس طاقم العمل قبل عامين فى مسلسل «راجعين يا هوى»، عن نص أسامة أنور عكاشة، واستطاع المسلسل تحقيق نجاحات كبيرة للغاية فى الشارع المصرى والعربى.

وعلى صعيد آخر، يخوض «عبدالمالك» تجربة الكتابة الكوميدية من خلال مسلسل «فراولة» المكون من ١٥ حلقة، من بطولة الفنانة نيللى كريم وعدد كبير من النجوم.

ويشارك فى العمل: صدقى صخر، ومصطفى خاطر، وأحمد فهيم، ولبنى ونس، ومحمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، وشيماء سيف، وعلا رشدى، ودنيا سامى، إضافة لنخبة من ضيوف الشرف، ومن إخراج محمد على.